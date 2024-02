L’engagement dans la vie scolaire : la clé de parents noirs pour s’intégrer

Autrefois sous-représentés, les parents noirs sont de plus en plus visibles au sein des comités de parents, des conseils d'établissement et dans l'organisation des conseils scolaires de la région de la capitale fédérale.

Pour plusieurs d’entre eux, s’impliquer dans la vie scolaire de leurs enfants est la clé pour s'intégrer dans leur communauté. C'est aussi une façon de mieux comprendre un système dans lequel ils se sont longtemps sentis exclus.

Suzette Bernard est avocate pour la fonction publique fédérale au centre-ville de Gatineau, mais quelques soirs par mois, c'est une maman engagée dans le milieu scolaire que fréquente ses enfants. Depuis maintenant 10 ans, elle siège à différents comités du Centre de service scolaire des Portages de l’Outaouais (CSSPO), où étudient ses deux fils et sa fille.

Elle est impliquée notamment au sein du conseil d’administration du CSSPO en tant que membre parent.

Ça me permet de rester à l’affût de ce qui se passe dans la vie de mes enfants. Ils passent quand même 8 à 10 heures par jour dans un milieu que je ne connais pas, parce que je n’en fais pas partie.

C’est d’ailleurs le souci de mieux comprendre le système scolaire dans lequel évoluent ses enfants qui a initialement mené l’avocate à participer aux réunions du conseil d’établissement.

Je ne savais pas comment les écoles fonctionnaient ici au Québec, parce que j’ai passé une bonne partie de ma vie à Toronto. Mon fils a vécu quelques expériences que j’avais trouvées un peu préoccupantes et pour mieux comprendre sans aucun jugement, j’ai voulu voir de mes propres yeux comment les choses fonctionnent , raconte-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Suzette Bernard travaille comme avocate pour la fonction publique fédérale, en plus d'être maman de trois enfants. Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

Ses propos font écho à ceux d'Yvette Yende-Ashiri, de l’autre côté de la rivière des Outaouais, à Ottawa.

Publicité

La mère d’origine congolaise s’est engagée dans la vie scolaire de ses deux filles dès qu’elles sont entrées à l’école.

Au début simple participante, elle est depuis devenue présidente du conseil scolaire de l’École Mer Bleue.

Ce n’était pas une question [qui se posait pour moi]. Comme j’étais nouvelle arrivante, je pensais que la meilleure manière de connaître le système scolaire, c’était de s’impliquer , affirme la résidente du quartier Orléans.

Ouvrir en mode plein écran Yvette Yende-Ashiri travaille comme fonctionnaire, en plus d'être engagée au sein de l'école de ses deux filles. Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

De plus en plus nombreux

Au fil des années, Suzette Bernard et Yvette Yende-Ashiri ont vu les parents de minorités visibles se multiplier dans les comités auxquels elles participent.

La directrice générale du CSSPO , Nadine Peterson, fait le même constat.

Ça s’est fait naturellement. Notre clientèle est de plus en plus diversifiée. Ça fait en sorte qu’il y a plus de parents issus de différentes minorités et qui veulent s’impliquer. Le visage de mes conseils d’établissement a complètement changé dans les dernières années , indique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Nadine Peterson est la directrice générale du Centre de services scolaires des Portages-de-l'Outaouais. Photo : Radio-Canada

Le surintendant de l'éducation pour le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE), Guy Dubois, observe lui aussi cette tendance qui, dit-il, fait du bien .

On essaie vraiment que nos écoles soient le reflet de nos communautés, autant au sein de nos comités de parents, que dans nos salles de classe avec le personnel éducatif et le personnel administratif.

Une représentativité cruciale

L'engagement de parents noirs dans l’école de leurs enfants sert bien plus qu'à comprendre le système scolaire.

Selon la cofondatrice de l’organisme Equal Chance Canada, Gwen Madiba, il permet de mieux comprendre les besoins spécifiques des élèves noirs et de veiller à ce que leurs intérêts soient pris en compte.

Les enfants noirs font souvent face à des disparités en matière d’éducation, telles que des taux plus élevés de suspension et de décrochage scolaire et une sous-représentation dans les programmes enrichis. Les parents noirs peuvent plaider pour des politiques et des pratiques plus équitables qui favorisent la réussite de tous les élèves.

Ouvrir en mode plein écran Gwen Madiba, est également directrice générale de la fondation canadienne des noirs sans-abri. (archives) Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

Yvette Yende-Ashiri se souvient d'une époque où l'importance de souligner le mois de l’Histoire des Noirs à l'école de sa fille avait suscité un débat. Dix ans plus tard, ce type d'activités s'est intégré dans les valeurs de l'école. Une victoire qui lui rappelle ce pour quoi elle s'est engagée.

Ça a éveillé en moi l'importance d'être présente pour partager le point de vue des communautés noires.

Gwen Madiba ajoute que l’engagement des parents peut inspirer leurs enfants à participer dans leur communauté à leur tour.

Suzette Bernard observe d’ailleurs déjà chez son fils aîné un esprit de leadership.