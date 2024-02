Mine Faro au Yukon : l’Office d’évaluation recommande de contrecarrer les émissions de CO2

Les risques d’émission de carbone découlant du projet d'assainissement de la mine Faro sont si importants qu’il faudra instaurer des mesures concrètes pour compenser l’ensemble de ces émissions, conclut l'Office d'évaluation environnementale et socio-économique du Yukon (YESAB).

Dans un rapport, l'Office propose la création de zones humides, la plantation d’arbres, l’exploitation d’énergies renouvelables, l’utilisation de véhicules électriques et l’achat de crédits carbone.

Sans cela, il prévient que l'assainissement engendrera des émissions de CO2 si importantes qu’elles nuiront aux efforts de réduction des émissions entreprises par le gouvernement du Yukon. Le territoire s’est fixé comme objectif d’atteindre la carboneutralité en 2050.

Connue pour avoir été l'une des plus grandes mines de plomb et de zinc à ciel ouvert au monde, la mine Faro, située à environ 200 km au nord-est de Whitehorse, est considérée comme l'un des cinq sites miniers les plus contaminés au Canada, selon le gouvernement fédéral.

Après sa fermeture en 1998, elle a laissé derrière elle 70 millions de tonnes de résidus et 320 millions de tonnes d’amas de stériles.

Selon le rapport, l’assainissement est susceptible d'augmenter les émissions totales du territoire de 30 % et 46 % par année. Le défrichement des terres, comme la culture sur brûlis, conjugué à l’utilisation de véhicules, représenterait environ 89 % des émissions totales du projet.

L'augmentation des émissions de GES sur une période de 15 ans [...] amène le [comité] à conclure que les impacts sur les changements climatiques au niveau territorial sont significatifs , peut-on lire dans le rapport.

Le YESAB recommande notamment de mettre en œuvre un système de suivi et de surveillance des émissions de carbone et d’avoir recours à un organisme indépendant pour réaliser des rapports d’audits bisannuels.

Un fonctionnaire de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, le ministère qui dirige et finance le projet, a indiqué dans une déclaration écrite que le ministère examinait actuellement le rapport du YESAB et y répondra prochainement.

Un travail colossal

Le coresponsable du programme national de l’organisme Mines Alerte Canada, Jamie Kneen, qualifie de bombe à carbone les émissions anticipées du projet.

Il croit surtout qu’elles seront très difficiles à compenser : Je pense que ce sera certainement un défi et que même si vous vous fixez l’objectif de compenser toutes ces émissions, vous seriez chanceux d’y parvenir partiellement , croit-il.

L'analyste minier de la Société de conservation du Yukon, Lewis Rifkind, fait quant à lui preuve de plus d’optimisme.

Il estime qu’en recommandant de contrecarrer les émissions carbone, la position du YESAB crée en quelque sorte un précédent.

Certaines [des mesures] fonctionneront bien, tandis que d’autres non, mais au moins, nous les testons et nous les avons finalement sous forme écrite pour un projet [d’assainissement] minier , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran L'analyste minier pour la Société de conservation du Yukon, Lewis Rifkind Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

L'assainissement du site de la mine de Faro, qui s’échelonne sur 15 ans, sera suivi par des travaux d’entretien et maintenance pendant 10 ans.

Selon le YESAB , la surveillance et les travaux visant à s’assurer que le site demeure sécuritaire se poursuivront toutefois par la suite.

L’Office accepte les commentaires du public sur son ébauche d’évaluation du projet d’assainissement d’ici au 19 avril.

Avec les informations de Julien Gignac