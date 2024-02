L’Île-du-Prince-Édouard prévoit un déficit de 85 millions de dollars

La ministre des Finances de l’Île-du-Prince-Édouard, Jill Burridge a présenté jeudi un budget total record de 3,2 milliards, pour la deuxième année consécutive. Ce budget sera également déficitaire de 85 millions de dollars.

Pour l'année financière 2024-2025, le budget total de l'île sera plus élevé de 200 millions de dollars que lors du précédent exercice. Le déficit est en légère baisse, passant de 97 millions l'année dernière à 85 millions cette année. Les priorités du gouvernement restent inchangées avec des investissements majeurs dans la santé, le logement et le coût de la vie.

La ministre Jill Burridge prévient toutefois qu’après ce nouveau déficit, le gouvernement se montrera plus prudent financièrement dans les trois prochaines années à venir.

Elle ne prévoit toutefois pas le retour à l’équilibre budgétaire pendant cette période car son gouvernement a déjà pris certains engagements financiers, y compris celui de continuer de mettre en place son plan pour réduire les impôts.

Un milliard pour la santé

Environ un tiers du budget sera destiné à la santé. Parmi le milliard de dollars alloué par les fonds publics, plus de six millions de dollars iront au recrutement des professionnels de la santé. Selon la ministre des Finances, cet argent servira notamment à former des infirmières venues de l’étranger et à payer des agents de recrutement.

Le gouvernement de Dennis King prévoit une enveloppe de six millions de dollars pour recruter des professionnels de santé.

Plus de deux millions de dollars permettront de mettre en place le nouveau système d’aides aux médecins et près de 10 millions de dollars iront pour la mise sur pied du bâtiment qui abritera l’école de médecine à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, qui doit accueillir ses premiers étudiants en septembre 2025.

Environ 10 millions de dollars supplémentaires serviront à ouvrir 30 nouveaux centres de santé de la famille avant le printemps prochain.

Priorité à la construction de logements abordables

Le gouvernement provincial croit que le coût du logement sera toujours élevé au cours de la prochaine année, notamment en raison des taux d’intérêt toujours hauts.

Le gouvernement va également s'attaquer au faible taux d’inoccupation des logements. Il veut le faire passer de 2 à 4 % pour rétablir un certain équilibre dans le marché. Pour ce faire, il croit qu’il faudra construire 2000 nouvelles unités de logement par année mais prévient déjà qu'il faudra du temps pour y arriver.

Au cours de la dernière année, les permis de construction accordés dans la province ont d’ailleurs chuté de 4,3 %.

Le gouvernement veut accélérer la construction de logements notamment abordables.

La province met la majorité de ses investissements dans la construction de logements pour les moins nantis, y compris 6,9 millions de dollars pour accroître l’offre de services des refuges pour les sans-abris et les personnes vulnérables, 1,6 million de dollars pour l’amélioration des logements sociaux et 10 millions de dollars pour accroître le nombre de logements abordables disponibles.

Les intentions du gouvernement provincial comprennent aussi un rabais sur la taxe de vente harmonisée et sur l’impôt foncier sur les nouvelles constructions multirésidentielles.

Nouvelle allocation pour les familles à partir de janvier

Le budget prévoit aussi une nouvelle allocation pour les familles. Il s’agit d’un programme annuel administré par l’Agence du revenu du Canada à partir de fonds provinciaux.

L'Île-du-Prince-Édouard va créer une nouvelle allocation familiale qui coûterait plus de 4 millions de dollars par an.

Une famille de quatre dont le revenu annuel est de 45 000 dollars aura droit à 720 dollars par année à compter de janvier. Des familles dont le revenu se situe entre 45 000 dollars et 80 000 dollars par année recevront une fraction de cette somme.

Le gouvernement prévoit une enveloppe de 4,4 millions de dollars par année à cet effet à compter de l’année prochaine.

Tourisme et agriculture soutenus

Pour devenir la destination officielle de la Ligue nationale de hockey, le gouvernement de l'île va débourser 500 000 dollars.

Le secteur touristique a connu une année record pour ce qui est des touristes arrivés par avion. Toutefois, pour ce qui est des touristes d’ailleurs au pays, la province n’atteint toujours pas ses résultats d'avant la pandémie.

Le gouvernement de l'île met un million de dollars sur la table notamment pour acheter des terres agricoles à destination des jeunes agriculteurs.

Pour aider le secteur agricole, la province va mettre un million de dollars pour créer un programme d’achat de terres agricoles pour les nouveaux fermiers, éduquer les jeunes par rapport à ce secteur et appuyer les programmes vétérinaires.