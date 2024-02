Xavier Dolan, président du jury d’Un certain regard au 77e Festival de Cannes

Le cinéaste québécois Xavier Dolan sera le président du jury de la catégorie Un certain regard au prochain Festival de Cannes, du 14 au 25 mai 2024.

La sélection Un certain regard permet aux futurs talents de faire leurs premiers pas sous les projecteurs devant un public et un jury notoire.

À l’âge de 21 ans, en 2010, Xavier Dolan y avait été nommé pour son deuxième film, Les amours imaginaires, dont il assurait la réalisation, la direction artistique, les costumes et le montage. Son film Laurence Anyways (2012) avait aussi été présenté dans la catégorie Un certain regard, et un prix d’interprétation avait été remis à Suzanne Clément.

La consécration de Xavier Dolan au Festival de Cannes a eu lieu en 2014, alors que son film Mommy s'est vu remettre le Prix du jury. Accrochons-nous à nos rêves, car, ensemble, nous pouvons changer le monde. Tout est possible à qui ose, travaille et n’abandonne jamais , avait-il déclaré au micro, il y a 10 ans, lors de sa victoire.

Juste la fin du monde (2016), son adaptation de la pièce de Jean-Luc Lagarce, avait quant à lui été couronné du Grand Prix lors du 69e Festival de Cannes.

Comblé par ce nouveau rôle

Le cinéaste a affirmé qu’il était comblé par son rôle de président de jury cette année. Encore plus que de faire des films, découvrir les talents d'autres cinéastes a toujours été capital dans mon parcours tant personnel que professionnel , a-t-il déclaré dans un communiqué acheminé par le festival. Ce mandat sera l'occasion de me dédier, avec les membres du jury Un certain regard, à quelque chose d'artistiquement essentiel : les films, et leur quête de vérité.

En 2015, Xavier Dolan avait fait partie du jury de la compétition officielle, présidé par les frères Joel et Ethan Cohen. C'est le long métrage Dheepan de Jacques Audiard qui avait alors reçu la Palme d'or.

Le jury de la compétition officielle est quant à lui présidé par la cinéaste américaine Greta Gerwig, à qui l’on doit notamment le film Barbie. Ce jury attribue les prix principaux dont la Palme d’Or, le Grand Prix, le Prix du jury et le Prix de la mise en scène. La sélection officielle sera dévoilée le 11 avril 2024.