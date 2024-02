Le Service des poursuites pénales de la Nouvelle-Écosse (SPP) a lancé une nouvelle politique visant à améliorer le traitement des Afro-Néo-Écossais dans le système judiciaire.

La politique elle-même, ce sont des mots. Ce dont nous avons besoin, c'est de l'action , a déclaré le directeur par intérim du Service des poursuites pénales de la Nouvelle-Écosse, Rick Woodburn, lors d'un événement de lancement au Centre culturel noir de Cherry Brook.

C'est un document évolutif, donc il va changer à mesure que la communauté change, et à mesure que nous obtenons l'avis de la communauté, il pourra changer.

Loretta Beals, du canton de Preston, n'était pas convaincue au départ, mais après avoir entendu les propos du directeur par intérim, elle a trouvé qu'il semblait sincère.

Cette politique ne fera une différence que s'ils l'utilisent, a-t-elle tout de même dit. Ça ne fonctionnera que si les procureurs de la Couronne prennent le temps d'avoir des conversations.

Ouvrir en mode plein écran Loretta Beals a hâte de voir si cette politique sera réellement appliquée. Photo : Radio-Canada

La politique a été conçue en réponse à la surreprésentation des Afro-Néo-Écossais et des personnes d'ascendance africaine dans le système de justice pénale.

Elle va guider les procureurs de la Couronne à travers chaque étape d'une poursuite, en commençant par les conseils préalables à l'inculpation à la police , peut-on lire dans le communiqué.

Lorsqu'un accusé est identifié comme Afro-Néo-Écossais ou comme personne d'ascendance africaine, la Couronne examinera la divulgation policière pour déceler des problèmes de racisme et de discrimination.

Si des accusations sont portées, la politique sera appliquée à chaque étape du processus, depuis la mise en accusation jusqu'à la détermination de la peine, si le dossier se rend là.

Ouvrir en mode plein écran Rick Woodburn est directeur par intérim du Service des poursuites pénales de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Rick Woodburn indique qu'une certaine forme de politique était en place depuis quelque temps. Toutefois, avec la mise en œuvre officielle le 29 février, il y aura une formation pour tous les employés du SPP, y compris des discussions basées sur des scénarios pour les procureurs de la Couronne afin de contribuer à renforcer les considérations culturelles dans la prise de décision à chaque étape du processus judiciaire.

Grâce au système de référence, nous espérons mettre fin à ce cycle d'incarcération , a-t-il expliqué.

Lors de l'enquête sur la libération sous caution, nous espérons que nous les réintégrerons dans la communauté et, au lieu d'être placés en détention provisoire, lors de la détermination de la peine, nous espérons que les différences culturelles et les réalités de leur situation seront mises en lumière et éventuellement aideront à leur réadaptation, et s’il y a incarcération, nous allons suivre ça de près.

Rick Woodburn a reconnu que cette politique comporterait des défis, mais s'est dit convaincu qu'elle ouvrirait la voie à l'amélioration du statu quo.

Ouvrir en mode plein écran Robert Wright est le directeur général de l'Institut de justice afro-néo-écossais. Photo : Radio-Canada

Robert Wright, le directeur général de l'Institut de justice afro-néo-écossais, croit que cette politique s'est déjà trop fait attendre.

Comme lui et des dizaines d’autres dirigeants noirs ont contribué à l’ébauche, il espère que de vrais changements vont en découler. Il fonde beaucoup d'espoir qu'elle mènera à une baisse des taux d’incarcération.

Même si nous célébrons cette politique, nous ne serions pas ici aujourd'hui sans la lutte des Noirs dans cette province , a déclaré Wright. Ce n'est donc qu'une victoire dans cette lutte, mais la lutte continuera.

Avec les informations de Feleshia Chandler de CBC