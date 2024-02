La police de Calgary a inculpé 27 personnes dans une opération de trafic de drogue

Un rapport du Service de police de Calgary (SPC) révèle que près de 30 personnes ont été inculpées à la suite d'une opération d'infiltration de deux semaines contre un réseau de trafic de stupéfiants, menée dans les stations du CTrain à la fin de l'année dernière.

Le rapport d'information préparé pour la Commission de police de Calgary indique que 27 personnes font l'objet de 212 accusations criminelles à la suite de l'enquête.

L’enquête et ce rapport s'inscrivent dans le cadre d'un effort continu du SPC qui vise à mieux comprendre et à lutter contre la criminalité liée aux transports en commun et à améliorer la sécurité publique.

Les individus qui font face à des accusations incluent un jeune et deux adolescents, dont un qui avait précédemment été porté disparu.

Il s'est avéré que cet adolescent était en compagnie d'un homme qui avait reçu l'ordre de ne pas s'approcher des enfants après avoir été accusé de possession de matériel pédopornographique en 2015.

Le rapport indique que 14 des 27 personnes inculpées n'avaient pas de domicile fixe, soit plus de 50 % d’entre elles.

Je pense que cela souligne la complexité de ce qui se passe dans les espaces publics en général , affirme le chef de la police de Calgary, Mark Neufeld.

Ce dernier explique que le SPC tente de répondre à cette complexité en collaborant plus étroitement avec les organismes de services sociaux. L'objectif étant de fournir aux Calgariens vulnérables l'aide dont ils ont besoin afin de les sortir du milieu criminel.

Je pense que ce que nous voyons maintenant est un système plus nuancé où nous comprenons qui est vulnérable et a besoin d'aide, et qui est criminel et poursuit un mode de vie qui doit en être dissuadé.

Cela dit, le rapport indique qu'il est trop tôt pour dire si les changements apportés à ce que le SPC appelle le système de soins vont permettre d'améliorer la situation à long terme.

Sécurité accrue pour les usagers des transports en commun

Le rapport du SPC dévoile que la police a constaté une augmentation des crimes violents liés aux transports en commun l'année dernière, avec une hausse de 15 % en 2023, par rapport à l'année précédente.

Il révèle toutefois que les usagers des transports en commun ont fait moins d'appels à l'aide liés aux transports en commun dans l'ensemble.

Selon le SPC , cela pourrait s'expliquer par le fait que les agents sur place s'occupent des problèmes ou qu'ils passent ces appels à la place des citoyens. Le rapport souligne en effet que les appels générés par les agents ont augmenté de 91 % par rapport à l'année précédente.

Ailleurs sur le web : Enquête de la ville de Calgary sur la sécurité dans les transports en commun (Nouvelle fenêtre) (en anglais)

Une enquête menée par la municipalité de Calgary au début du mois indique que les habitants de la ville se sentent à l'heure actuelle beaucoup plus en sécurité lorsqu'ils utilisent les transports en commun, comparé à la façon dont ils se sentaient il y a six mois.

La Ville a attribué cette amélioration, en partie, aux dizaines de nouveaux agents de la paix embauchés pour patrouiller dans le système dans le cadre de la stratégie de sécurité des transports publics.

Ouvrir en mode plein écran Selon une enquête menée par la municipalité de Calgary au début du mois, 72 % des habitants de la ville interrogés affirment se sentir plus en sécurité lorsqu'ils prennent le train pendant la journée, comparativement à 67 % en mai dernier. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Aux yeux du professeur d'études judiciaires à l'Université Mount Royal de Calgary, Doug King, une présence policière plus visible sur le terrain est essentielle pour décourager la criminalité dans les transports en commun, mais ce n'est pas la solution miracle.

Il explique que la réalité dans une ville métropolitaine comme Calgary est que la criminalité peut être réduite, mais qu'elle ne disparaîtra jamais.

La criminalité sera toujours présente et reviendra toujours. Ce type de désordre social et de comportement dangereux reviendra.

Selon lui, la prévention des délits passe par d'importants investissements dans les organismes sociaux qui soutiennent les individus avant qu'ils ne s'engagent dans la voie de la délinquance.

Et nous ne faisons pas assez bien notre travail dans ce domaine , affirme-t-il.

Avec les informations de Karina Zapata