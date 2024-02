Diffusion d’une altercation entre élus : la balle dans le camp d’Équipe priorité Québec

La décision de rendre publique la vidéo de l'altercation entre les conseillers Steeve Verret et Stevens Mélançon, survenue le 6 février dernier, revient à Équipe priorité Québec, selon le maire Bruno Marchand, qui souhaite sa diffusion auprès des médias.

Nous souhaitons rendre les bandes vidéos disponibles pour un visionnement avec les médias afin d’avoir l’interprétation la plus neutre possible. Pour ce faire, l’autorisation de tous les gens impliqués est nécessaire. Nous avons placé une demande à Équipe priorité Québec qui est pour l’instant demeurée sans réponse , affirme le cabinet du maire à Radio-Canada.

Le conseiller d'Équipe priorité Québec Stevens Mélançon prétend que le conseiller de l'équipe du maire, Steeve Verret a foncé sur lui et l'a physiquement menacé dans un corridor de l'hôtel de ville, après la séance du conseil municipal du mois de février.

M. Verret nie catégoriquement tout geste violent et a porté plainte à la Commission municipale du Québec pour diffamation.

Le maire continue d'appuyer son conseiller, après avoir vu la vidéo

Après avoir visionné la vidéo de l'altercation, Bruno Marchand ne change pas d'avis. Il réitère son appui à la version de son conseiller, sans problème .

Des gens ont vraisemblablement été induits en erreur par certains conseillers municipaux, dont Alicia Despins qui n’a jamais assisté à l’événement et qui avait quitté la salle du conseil bien avant. Il est primordial pour nous que l’opinion publique puisse se baser sur des vrais faits et non sur des manœuvres politiques. On parle de la réputation de gens ici , ajoute le cabinet de la mairie.

Une plainte en diffamation vise aussi Mme Despins, de Québec d'abord, puisque la conseillère municipale a évoqué l'altercation en exemple pour dénoncer un climat toxique à l'hôtel de ville de Québec, alors qu'elle n'a pas été témoin de l'événement.

