Une autre belle année en perspective pour les crabiers de l’estuaire

Les quotas de crabe seront en hausse pour une seconde année dans la zone 17 qui couvre l’estuaire du Saint-Laurent, de Tadoussac jusqu’à Rivière-à-Claude.

Selon les recommandations des scientifiques, la biomasse pourrait soutenir une hausse des prélèvements de l’an dernier autour de 20 %. Les mâles de taille légale sont à la hausse et sont un peu plus élevés que l’année dernière. Donc il y a une augmentation et les recommandations pour le quota de la saison de pêche 2024 reflètent cette hausse , explique la biologiste en évaluation des stocks pour Pêches et Océans Canada à l’Institut Maurice-Lamontagne (IML), Sarah Loboda.

Ce sera la seconde hausse consécutive du taux de captures autorisées. L’an dernier, la flottille a été autorisée à capturer 1394 tonnes du crustacé, soit une augmentation de 15 % par rapport à 2022.

Après des années plutôt difficiles pour les crabiers, la ressource a bel et bien entamé la phase ascendante de son cycle, confirme la biologiste. Cette abondance cyclique s’étend généralement environ sur 8 à 10 ans.

Les recrutements, soit les jeunes crabes, laissent d’ailleurs présager d’autres bonnes saisons, selon les prélèvements effectués l’an dernier lors d’une mission d’observation.

Pour le moment, la biologiste de l’ IML observe que les changements climatiques, notamment les hausses de température dans l’estuaire, ne semblent pas avoir d’impact sur l’abondance du crabe des neiges. Mais nos équipes scientifiques essayent de travailler à mieux documenter comment ces changements pourraient affecter autant l’habitat que la survie du crabe et le potentiel pour la pêche commerciale , indique Sarah Loboda.

Les conséquences de l’absence de glaces, cette année, sur la température de la couche intermédiaire froide seront particulièrement surveillées. C’est là où l’eau est à environ 0, 2, 3 °C, [la température] que le crabe préfère donc s’il n’y a pas de glace pour former cette couche-là, on s’attend à ce que la couche intermédiaire froide soit beaucoup plus mince, peut être plus fragile dans le temps aussi. Donc, est-ce que ça pourrait affecter le crabe à terme?

Les quotas définitifs seront confirmés par la ministre des Pêches à la fin mars avec la date de début de la pêche. L’an dernier, les crabiers de l'estuaire ont pris la mer le 27 mars.