Restaurant emblématique du centre-ville d’Edmonton, Chicken For Lunch ferme définitivement

Après 32 ans de service, le restaurant Chicken For Lunch, devenu au fil des ans l’une des institutions populaires du centre-ville de la capitale albertaine, s'apprête à fermer ses portes pour de bon, au grand dam de ses clients réguliers.

Ce jeudi est la dernière chance pour se restaurer au Chicken For Lunch. Pour les habitués des lieux, c'est un adieu déchirant.

C'est un endroit iconique , souligne Gerald Makohoniuk, un client de longue date. Il fait partie [des lieux emblématiques] du centre-ville, c'est l'un des meilleurs de la ville.

Amy Quon, la propriétaire, a expliqué à l'émission Radio Active de CBC qu'une combinaison de facteurs faisait que le moment était venu de fermer Chicken For Lunch. Parmi ceux-ci, elle cite une rénovation prévue de l'aire de restauration de la place Rice Howard, qui obligerait son restaurant à fermer temporairement. Elle a alors décidé de cesser définitivement ses activités.

Depuis que Mme Quon a annoncé la fermeture du restaurant, au début de février, les clients affluent.

Son fils, Miles Quon, affirme que le soutien des clients du restaurant avait été absolument incroyable .

C'est une excellente façon pour l'héritage de ma mère de vivre à travers ses clients, et c'est un beau départ parce qu'elle prend sa retraite , estime-t-il.

Dévouement au service de la clientlèle

Selon Miles Quon, si les clients sont venus en masse, le mois dernier, ce n'était pas seulement pour la nourriture. C’était aussi, d’une certaine façon, pour remercier la propriétaire des lieux pour le dévouement dont elle a fait preuve à l'égard de ses clients.

Je ne me suis jamais sentie aussi appréciée par un autre restaurant. C'est comme si c'était la famille, et c'est peu dire , témoigne Derrick Anderson, un client qui fréquente Chicken For Lunch depuis deux décennies.

J'ai tous mes clients dans mon cœur et dans ma tête.

Elle faisait ainsi référence à sa capacité unique à se souvenir des noms, des visages et des commandes spécifiques de ses clients réguliers.

Ouvrir en mode plein écran Le restaurant Chicken For Lunch ne désemplissait pas, comme en témoigne cette file de clients venus y manger pour une dernière fois. Photo : Radio-Canada / Cameron MacCuish/CBC

Mike Meyer, un de ses clients de longue date, souligne que l'attention portée par Mme Quon aux détails fait que les clients étaient prêts à patienter pendant longtemps dans les files d'attente pour être servis.

Je n'ai même pas besoin de dire quoi que ce soit. Elle savait toujours, exactement, ce que je voulais C'est impressionnant. Sa mémoire est phénoménale , souligne-t-il.

La raison pour laquelle ma mère se souvient de tout le monde, c'est qu'elle aime chacun de ses clients. On ne se souvient jamais de gens qu'on n'aime pas.

De Chicken For Lunch à The Lingnan

Bien qu'Amy Quon s’apprête à prendre sa retraite de Chicken For Lunch, elle ne se retire pas complètement de la restauration. Elle continuera à aider le restaurant de sa famille, The Lingnan, qui a plus de 75 ans.

L'idée qu'Amy Quon et certains de ses plats de poulet populaires seront toujours présents au restaurant The Lingnan, est une lueur d'espoir pour Derrick Anderson : Ce sera triste de les voir partir. Je n'aime vraiment pas ça, mais je vais leur rendre visite au Lingnan.

Avec les informations de Cameron MacCuish