Opération SCANDALEUX : « On a donné un bon coup, mais ce n’est pas terminé »

Quatre corps policiers, dont la Sûreté du Québec, affirment que l'opération SCANDALEUX pour mettre fin à une montée de la violence entre les groupes criminalisés dans la grande région de Québec a porté ses fruits, mais que du travail reste à faire.

Notre objectif était de procéder à l'arrestation des principaux acteurs liés au conflit. Notre message est clair : nous ne tolérons pas de tels comportements violents au Québec , a lancé l’inspecteur-chef Michel Patenaude, directeur des enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec, accompagné des services de police de Québec, Lévis et Saguenay.

Depuis plusieurs mois, un conflit oppose les Hells Angels et la Blood Family Mafia (BFM), qui regroupe des trafiquants indépendants dans le monde des stupéfiants. Ce groupe serait mené par Dave « Pic » Turmel, qui est toujours recherché.

La SQ parle maintenant de plus de 30 personnes arrêtées au cours des derniers jours, une quarantaine de perquisitions, des saisies d'armes à feu, de chargeurs à haute capacité, de stupéfiants et de preuve en lien avec les différents évènements. Montréal, Longueuil, Saguenay et Sept-Îles ont été visés, notamment.

Un homme a également été appréhendé en Ontario mercredi soir relativement à l'enlèvement d'une personne à Saguenay.

L'opération des derniers jours, qui a impliqué près de 200 policiers, a été faite dans la cadre de la stratégie CENTAURE de la SQ qui vise la lutte à la violence armée. Elle visait aussi à démontrer à la population la présence des policiers sur le territoire.

On a donné un bon coup, mais ce n'est pas terminé. C'est un début. On s'adapte et on réagit selon les différents niveaux de menace. [...] On va garder la pression.

Nous maintenons les efforts nécessaires et suivrons de près les processus judiciaires . D'autres arrestations sont prévues dans un avenir rapproché , ajoute l'inspecteur-chef.

La Blood Family Mafia éprouvée

Questionné à savoir pourquoi avoir attendu avant de faire de telles interventions, Michel Patenaude a répondu que différentes stratégies ont été menées au cours des derniers mois. Celle-ci a été adaptée en raison des événements des derniers jours. On a fait une réponse rapide et immédiate, ce qui avait besoin d'être fait. Une réponse avec un peu plus de visibilité, contrairement aux enquêtes, qui sont plus secrètes .

Les évènements de Saint-Malachie et un enlèvement au Saguenay ont poussé les policiers à réagir, selon lui. Les revendeurs indépendants de la BFM ont été particulièrement visés ces derniers jours, convient Michel Patenaude. Or, les criminels associés au Hells Angels pourraient aussi être ciblés, ajoute l'inspecteur-chef.

Ouvrir en mode plein écran Selon le SPVQ, Dave Turmel est le leader de la Blood Mafia Family (BFM), qui mène une guerre au Hells Angels dans le monde des stupéfiants. Photo : Crédit : Facebook

Un conflit qui pèse lourd à Lévis et à Québec

La capitaine Marie-Manon Savard, responsable des enquêtes et des services spécialisés du Service de police de la Ville de Québec, estime à 11 le nombre d’arrestations mené par les policiers seulement dans la dernière semaine. Toutes ces arrestations sont liées à la BFM .

En tout, 545 personnes ont été arrêtées depuis le début de la stratégie MALSAIN, en 2019, qui lutte contre la violence armée dans la capitale québécoise.

Pas moins d' une vingtaine d'évènements ont eu lieu à Lévis depuis l'automne en lien avec ce conflit qui oppose les Hells Angels et un groupe de trafiquants de stupéfiants indépendants, prévient le directeur adjoint du Service de police de la Ville, Réjean Langlois.

Les personnes et les criminels impliqués à Lévis sont sensiblement les mêmes que ceux de nos partenaires policiers , estime le policier.

Le nombre de dossiers transférés aux enquêteurs a aussi augmenté depuis l'automne sur la Rive-Sud. Une douzaine de personnes sont d'ailleurs visées par des accusations criminelles.

Une force opérationnelle qui vise spécifiquement le conflit actuel a été mise sur pied au SPVL . Des enquêteurs et un chef d'équipe y sont attitrés à temps plein, précise Réjean Langlois. Une opération menée en octobre a d'ailleurs sollicité le travail de près de 70 policiers.

