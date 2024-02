Le titre du budget 2024-2025 est sans équivoque : « Construire la Nouvelle-Écosse plus rapidement ». Le gouvernement progressiste-conservateur de Tim Houston continue d’investir dans la santé, mais il s’attaque aussi à l’inflation et au manque alarmant de logements dans la province.

Les chiffres grimpent en comparaison avec le budget 2023-2024. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse prévoit pour 2024-2025, des revenus de 15,8 milliards de dollars (+1,6 milliard), des dépenses de 16,5 milliards (+2,1 milliards) et un déficit de 467,4 millions.

Le déficit reste élevé. Dans le dernier budget, il était annoncé à 278 millions, avant de finalement atteindre plus de 402 millions. Avec ce budget, la dette totale de la Nouvelle-Écosse devrait atteindre 20 milliards de dollars.

L'an dernier, le budget de la Nouvelle-Écosse se concentrait sur la santé, cette année, il est plus global. Photo : Radio-Canada / Julie Sicot

Le gouvernement de Tim Houston entend continuer à soutenir la croissance, stimulée par l’augmentation de la population et donc des revenus. Mais, la part sombre de cette envolée économique se traduit par des problèmes de logements, un système de santé saturé et une inflation qui a un impact sur le coût de la vie des Néo-Écossais.

Coût de la vie : des réductions fiscales

Parmi les priorités de ce budget, l’inflation, la hausse du coût de la vie, des loyers et des aliments.

Même si le salaire minimum a été porté à 15 $ de l’heure en octobre, cela reste insuffisant pour de nombreux Néo-Écossais.

Face à cette situation, la province déploie un éventail d’allégements fiscaux, annoncé comme le plus grand allégement fiscal de l’histoire de la province . Il devrait permettre aux habitants d’économiser 160 millions en taxes chaque année d’ici à 2028.

C'est une demande significative des habitants, et je crois que c'est une mesure importante , souligne Allan MacMaster, le ministre des Finances. Les Néo-Écossais vont remarquer la différence dans leur fiche de paie en janvier 2025.

Il est difficile de savoir encore dans quelle mesure, ces allégements fiscaux vont se matérialiser dans le portefeuille des Néo-Écossais.

Côté logement, la province étend son supplément au loyer à 500 foyers, elle devrait ainsi en aider 8500, contre 4000 il y a deux ans et demi. Une mesure estimée à presque 70 millions de dollars.

Le programme de construction de logements sociaux présenté l’an dernier est aussi inscrit dans ce budget. La stratégie à un milliard de dollars sur cinq ans devrait permettre de construire plus de 40 000 logements dont des logements accessibles.

Coup de projecteur sur la jeunesse

Un enfant sur cinq vit en situation de pauvreté en Nouvelle-Écosse, un nombre qui augmente depuis quelques années. Le budget prévoit 8 millions de dollars pour réduire la pauvreté des enfants.

Parmi les mesures phares, à l'intention des enfants, la province lance un programme de dîners dans les écoles. Cette mesure est réclamée par l’opposition depuis plusieurs mois.

En tout, 18,8 millions de dollars sont prévus pour lancer cette mesure qui devrait fournir un repas aux élèves scolarisés dans le système public.

La province lance un programme de dîners universels dans les écoles publiques, une mesure que réclamaient de nombreuses associations. Photo : iStock

Enfin, alors que le Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse annonçait dans une enquête cette semaine que plus de 80 % des enseignants de la province avaient indiqué vouloir quitter l’enseignement durant les cinq dernières années, à cause de surmenage ou de manques de ressources, la province annonce déployer 28 millions de dollars pour embaucher de nouveaux enseignants.

Et toujours, la santé

La santé reste encore une grande part de ce budget, avec 7,3 milliards prévus pour la prochaine année fiscale, contre 6,5 milliards dans le précédent budget.

Lors des trois dernières années, les dépenses en santé ont augmenté de 36 %, soit 1,9 milliard de dollars.

L’attention reste concentrée sur la formation et la rétention du personnel de santé, la réduction des temps d’attentes pour les actes médicaux, ou encore sur l’amélioration des soins de santé, que ce soit la lutte contre le cancer, mais aussi la rénovation ou la construction d’hôpitaux à Amherst, Pugwash, Bridgewater et Yarmouth.

Peu de changements pour les questions francophones

Le bureau des Affaires acadiennes et de la Francophonie au sein du ministère de la Culture va se voir pourvu d’un budget plus important. De plus de 2 millions l’an dernier, il passe à plus de 3 millions et demi pour l’année fiscale qui commence.

Les détails sur l'utilisation de ces fonds supplémentaires ne sont pas encore disponibles.

L’enseignement en français, dont fait partie le CSAP , ne voit pas de changements majeurs au sein de son budget. Il reste doté de plus de 17 millions de dollars.

Réseau cellulaire et sans-abris

Au sein de ce budget, il faut noter quelques autres mesures particulières. L’une d’entre elles concerne la qualité du réseau cellulaire critiquée à plusieurs reprises.

Un récent rapport de Build Nova Scotia indique que 21 143 foyers n'ont pas de service cellulaire, sur un total d'environ 461 000.

Un nouveau programme provincial sur 3 ans doté de 47,3 millions de dollars va être lancé cette année, avec un premier investissement de 15 millions cette année. Il promet d’étendre l’accès au réseau cellulaire dans la province.

Face à la grave crise de l’itinérance que connaît la province, le gouvernement de Tim Houston inscrit aussi dans le budget, un refuge de 100 lits à Dartmouth et un autre de 70 lits à Halifax. Un refuge destiné exclusivement aux personnes de la communauté LGBTQ+ devrait aussi voir le jour dans la capitale provinciale, ainsi que des refuges d’urgence pour les plus jeunes.

La taxe de vente toujours trop élevée, selon les libéraux

Ces changements vont garder plus d’argent dans les poches des Néo-Écossais, mais nous payons toujours la taxe de vente la plus élevée au pays , a déclaré par écrit, au sujet du budget, le chef de l'opposition officielle Zach Churchill, jeudi.

La taxe de vente harmonisée ( TVH ) s’élève à 15 % dans chacune des quatre provinces de l’Atlantique. Ce sont en effet les pourcentages le plus élevés du pays.

Le chef du Parti libéral entend continuer de mettre de la pression sur le gouvernement Houston pour que la Nouvelle-Écosse abaisse de 2 % la portion provinciale de la taxe de vente.

Zach Churchill, chef du Parti libéral de la Nouvelle-Écosse et chef de l'opposition officielle, à Halifax, mardi dernier. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Nous avons l’argent pour couper la TVH — le premier ministre a perçu presque 1 milliard $ de plus que prévu en taxes l’année dernière , soutient Zach Churchill. Un tel changement sauverait de l’argent aux Néo-Écossais chaque fois qu’ils doivent dépenser, et rendrait notre province plus attrayante pour le milieu des affaires et pour les personnes dans des secteurs importants comme les soins de santé et le travail .

Plusieurs des priorités du Parti libéral de la Nouvelle-Écosse ont été adoptées par la province dans le budget, selon le chef de l’opposition officielle.

Nous sommes enchantés que le premier ministre et son ministre des Finances ont enfin suivi nos idées contre la dérive fiscale et pour un programme de lunch à l’école , a déclaré Zach Churchill.

La prolongation de la couverture des systèmes de mesure de la glycémie pour les diabétiques, et l’étendue du service cellulaire sont aussi des mesures prônées par les libéraux et contenues dans ce budget.