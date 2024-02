Québec investit 1,2 M$ pour le Musée régional de l’Outaouais

Le Musée régional de l’Outaouais (MRO) franchit une étape de plus. Le gouvernement du Québec a annoncé jeudi une aide financière de 1,2 million $ pour mettre sur pied un bureau de projet devant mener à la pérennisation de l’institution muséale.

Logé temporairement depuis 2023 à la maison Scott-Fairview, dans le secteur de Hull, le MRO a pour mission de conserver et de mettre en valeur l'histoire et le patrimoine de l'Outaouais.

Le Musée régional de l'Outaouais devait loger temporairement à la maison Scott-Fairview jusqu'en 2025. (Photo archives) Photo : Radio-Canada / Vincent Desjardins

Le bureau de projet servira à doter le musée d’un toit permanent, toujours dans le secteur de Hull. Ce lieu, dont l’emplacement reste à déterminer, hébergera des artefacts de l’ensemble du territoire outaouais.

Ce musée représente une présence muséale québécoise en sol gatinois, ce qu’on n’a pas actuellement. C’est une fenêtre sur notre monde, sur notre territoire , souligne le ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe.

Je suis très fier qu'on soit arrivés à cette étape-ci. Ça fait très longtemps que beaucoup d’acteurs dans la région rêvent d’avoir un musée pour l’Outaouais.

Une étude de faisabilité sera réalisée pour mettre sur pied l’institution. En 2021, le projet était évalué à près de 30 millions $. Les citoyens seront invités à donner leur avis sur la création du musée.

Dans les prochains mois, ce sera une invitation pour les citoyens de dire comment ils rêvent de ce musée , explique M. Blais. Ce musée-là, on le souhaite comme étant une maison commune pour tous les citoyens de l’Outaouais.

Le président du conseil d'administration du MRO, Jean-Marc Blais, estime qu'il faut «penser grand» pour la région. Photo : Radio-Canada / Marilou Lamontagne

Cette annonce est bien accueillie par le milieu culturel de la région. Il s’agit d’une annonce historique permettant à la fois de contrer le sous-financement en matière de culture dans la région, mais également de pouvoir enfin rêver d’un lieu permanent pour raconter le passé, le présent et le futur de l’Outaouais , fait valoir le coprésident de Culture Outaouais, Louis-Antoine Blanchette, par voie de communiqué.

Il est plus que temps que ce beau rêve se réalise enfin , mentionne l’historien Michel Prévost. On veut développer un sentiment de fierté et d'appartenance. Ça passe par les racines, par l’histoire.

Un partenariat avec l’UQO

L’Université du Québec en Outaouais (UQO) accueillera le bureau de projet. Comme l’ UQO est le seul établissement au pays à offrir un programme en muséologie et patrimoines, un partenariat avec le MRO était tout naturel , indique la rectrice de l’université, Murielle Laberge.

Éventuellement, on aimerait bien qu’ils prennent nos étudiants pour des stages , ajoute-t-elle. Quelle expérience pour un étudiant ou une étudiante de partir du début! Quand crée-t-on un musée? C’est quelque chose de rare.

L’équipe du MRO espère déposer son projet en janvier 2025.

Avec les informations de Rose Nantel et Marilou Lamontagne