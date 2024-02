Depuis le 18 février, des étudiants, comme Kaitlyn Dickinson, qui vit à Owen Sound et qui suit des cours en ligne à l’Université Laurentienne, ne peuvent plus contacter leurs professeurs ni accéder au matériel pédagogique en raison de ce que l’établissement décrit comme un cyberincident.

L’incident a forcé l’université sudburoise à déconnecter le réseau de l’établissement, a expliqué Luc Roy, directeur principal des technologies de l'informatique, plus tôt cette semaine.

Les systèmes touchés incluent l’accès à Internet sur le campus, le système de courriel pour les étudiants et le personnel, le site de l’Université et la plateforme d’apprentissage en ligne nommée D2L.

Rien ne fonctionne pour moi, à part mon courriel, depuis le début du cyberincident , raconte Kaitlyn Dickinson.

Elle affirme que les mises à jour de l’Université Laurentienne, présentées sur un site web temporaire, ne sont pas très rassurantes.

L’étudiante, qui vit à 385 km du campus, dépend de D2L pour accéder à la documentation de ses cours et aux travaux à faire. Ils nous disent que le rétablissement de D2L et du matériel pédagogique est une priorité.

Luc Roy a expliqué plus tôt cette semaine que les services d’authentification devraient être bientôt fonctionnels, ce qui devrait redonner accès aux courriels et à la plateforme D2L, mais il ne pouvait pas dire précisément combien de temps cela allait prendre.

Ça fait déjà un bon moment, et si ça continue […] quelques jours de plus, je ne sais pas comment quiconque sera en mesure de rattraper le retard, même si on nous assure que nous serons capables , s'inquiète Kaitlyn Dickinson.

Un impact également sur ceux qui étudient en personne

Kayla Peddle, une étudiante de troisième année en psychologie sportive, affirme ne pas avoir accès au wi-fi sur le campus depuis son retour de la semaine de lecture.

Selon elle, ses professeurs sont conciliants, mais certains de ses amis sont dans une situation plus difficile.

Pour sa part, Mia Vallière, étudiante de quatrième année en criminologie, n’a pas accès aux banques de données qu’elle et d’autres étudiants utilisent pour accéder à des articles scientifiques.

Nous devons donc les trouver par nos propres moyens, ce qui prend plus de temps , explique-t-elle.

Ce ne sont pas des vacances pour nous. Ce n'est pas une pause.

Mme Vallière ajoute que les bourses gérées par l’Université sont également indisponibles.

Mia Vallières s'inquiète aussi pour la réputation de l'Université.

De son côté, Kayla Peddle s’inquiète aussi pour ses informations personnelles, notamment ses informations bancaires.

Lors d’une assemblée publique mardi, Céleste Boyer, conseillère juridique de l'Université, a déclaré que la Laurentienne ne pouvait pas encore confirmer si des informations personnelles avaient été compromises.

D'après un reportage de Jonathan Migneault de CBC