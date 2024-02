Effondrement à Trois-Rivières : le chantier toujours fermé

La construction de la maison des aînés de Trois-Rivières est toujours sur pause ce jeudi à la suite de l’accident de travail qui a fait cinq blessés.

Mercredi matin, un échafaudage s’est effondré alors que des travailleurs installaient un revêtement extérieur en brique sur le bâtiment. Cinq personnes ont été transportées à l’hôpital. Selon la CSN -Construction, trois d’entre elles ont subi des blessures plus graves, mais on ne craint pas pour leur vie.

Le chantier a été fermé mercredi par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) le temps d’effectuer une collecte de données et d’assurer la sécurité du site.

Un inspecteur expert en échafaudage de la CNESST sera sur les lieux ce jeudi.

La Commission ne sait pas encore quand les travaux pourront reprendre. Ça va être vraiment au fur et à mesure de la collecte d'informations qu'on va être en mesure de voir qu'est-ce qu'on demande à l'employeur, donc les correctifs à apporter pour s'assurer de travailler en sécurité, puis que la reprise des travaux se fasse de façon sécuritaire , explique la responsable des communications pour la CNESST en Mauricie et au Centre-du-Québec, Audréanne Lafrenière.

Différents aspects seront étudiés par la CNESST , notamment les méthodes de travail, l’équipement utilisé, la supervision, la formation ainsi que l’expérience des travailleurs. La façon dont il a été monté en tenant compte de la charge possible fera aussi l’objet d’un examen.

La structure qui s’est effondrée est un échafaudage à tour et à plateforme, affirme la Commission.

La CNESST a répertorié 614 accidents de travail liés à l'utilisation d'un échafaudage dans le secteur de la construction entre 2018 et 2022 au Québec (tous types d'échafaudage confondus).

Ouvrir en mode plein écran Un échafaudage s'est effondré un peu avant 8 h, le 28 février 2024, à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

De l'aide psychologique et des questionnements

Le vice-président de la CSN -Construction et responsable en santé et sécurité, Félix Ferland, ainsi que des représentants syndicaux se sont rendus sur le site afin de recueillir des informations. Selon lui, il est trop tôt pour tirer des conclusions; ce serait beaucoup trop hâtif .

La CSN précise que les travailleurs recevront de l'accompagnement psychologique via un programme qui existe dans l’industrie.

Félix Ferland explique qu’il s’agissait d’un échafaudage hydraulique, qui est utilisé de manière assez régulière dans le domaine du briquetage .

Il se questionne à savoir si la formation adéquate avait été donnée par l’employeur et souligne que les travailleurs sont parfois réticents à dénoncer des situations.

Malheureusement, dans notre industrie, les formations sont souvent bâclées, précipitées, donc c'est un problème, puis le problème de fond, c'est qu’on n'a pas de sécurité d'emploi, donc les travailleuses et travailleurs n'osent pas nécessairement dénoncer les situations , affirme le vice-président de la CSN-Construction et responsable en santé et sécurité.

D’après les entrevues réalisées à l’émission Toujours le matin