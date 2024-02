Des parents assignés deux ans à résidence en lien avec le décès de leur bébé de 2 ans

Au Manitoba, des parents ont été condamnés à deux ans d’assignation à résidence pour le décès de leur bébé de deux ans le 6 juillet 2022, décédé pendant que le couple était sorti jouer au bingo.

Avertissement : ce texte comprend des descriptions liées au décès d’un enfant en bas âge qui pourraient être choquantes pour certains lecteurs.

L'homme de 54 ans et la femme de 33 ans étaient en larmes au tribunal le 13 février lorsque le juge, Denis Guénette, de la Cour provinciale les a condamnés à deux ans d’assignation à résidence, suivis de trois ans de probation, pour avoir omis de répondre aux besoins vitaux de leur fils.

La peine maximale pour cette infraction est de cinq ans de prison.

Le parcours restera douloureux , a déclaré le juge, qui a qualifié la situation de tragique tout en soulignant la nécessité d'envoyer un signal au reste de la société sur le fait que de mauvaises choses se produisent lorsque les parents ne veillent pas sur leurs enfants.

La peine a été requise conjointement par les avocats de la défense du couple, Greg Hawrysh et Alexandra Johnson, et par l'avocate de la Couronne, Dayna Queau-Guzzi.

La période de probation comprend un an d’abstinence de consommation de drogue ou d’alcool.

Le couple a trois enfants biologiques, dont le garçon décédé, sa sœur de 6 ans et sa sœur de 5 ans. La mère a également deux filles issues d'une précédente relation, âgées de 16 et 9 ans, selon un exposé conjoint des faits.

Une gardienne absente

Le 6 juillet 2022, le jour du drame, le couple a quitté son domicile du West End, à Winnipeg, pour partir jouer au bingo.

Ils ont ainsi laissé l'enfant de 9 ans s'occuper de son demi-frère et demi-sœurs de 2 ans, 5 ans et 6 ans. Sa grande sœur de 16 ans n'était pas en ville.

Le tribunal a appris que la mère avait demandé à une amie de sa fille aînée de garder les enfants, mais qu'elle était partie avant de confirmer que l'enfant de 12 ans pouvait venir ce soir-là.

La mère a appelé la maison vers 19 h pour prendre des nouvelles et a appris que la gardienne n'était jamais venue, a déclaré l’avocate de la couronne, Dayna Queau-Guzzi. Les parents ne sont cependant pas rentrés avant la fin de leur partie de bingo.

L’autopsie conclut à une mort par strangulation

Alors qu'elle gardait son demi-frère et ses demi-sœurs, la fille de 9 ans a découvert que sa sœur de 5 ans avait mis une laisse au cou de son frère de 2 ans et qu'elle le tirait dans la maison avant qu'il ne meure.

La fillette a ensuite appelé le 911 vers 21 h 30 et les équipes d'urgence sont arrivées et ont transporté le bébé à l'hôpital où son décès a été constaté.

L'autopsie a révélé qu’il était mort d'une strangulation par ligature , selon les documents du tribunal.

Le couple a plaidé coupable en octobre et une interdiction de publication restreint leurs noms afin de protéger l'identité de leurs enfants.

Les enquêteurs ont également appris que les Services de l’enfant et de la famille avaient été appelés un an plus tôt en raison d'un manque de surveillance de la part des parents, lorsque les deux filles avaient été vues tôt un matin à peine habillées, seules dans les rues , selon les documents du tribunal.

Ce dossier a été clos peu de temps avant la mort de l'enfant de 2 ans.

Antécédents traumatiques

Un rapport a révélé que la mère autochtone avait eu une vie extraordinairement difficile marquée par les effets des traumatismes intergénérationnels dus à la colonisation, aux abus physiques et sexuels et à la violence sexiste, a déclaré Me Queau-Guzzi. Elle a également été placée dans des familles d'accueil dès son plus jeune âge.

Les deux plus jeunes enfants résident actuellement chez leur grand-mère et les parents ont droit à des visites surveillées. L'enfant de 16 ans vit avec sa mère et l'enfant de 9 ans est toujours placé dans une famille d'accueil.

Les parents suivent un programme de réhabilitation du service de l'enfant et de la famille et espèrent retrouver leurs enfants, a déclaré Dayna Queau-Guzzi.

Avec les informations de Bryce Hoye