Hausse du coût des travaux de la rue des Chardonnerets à Maria

Maria devra vraisemblablement modifier son règlement d'emprunt pour réaliser son projet de réaménagement de la rue des Chardonnerets puisque celui-ci s’avére insuffisant.

La Municipalité a procédé mercredi après-midi à l'ouverture des soumissions reçues dans le cadre de son appel d’offres, lancé le 29 janvier.

Les travaux envisagés par la Municipalité visent à rendre le secteur plus sécuritaire et à favoriser le transport actif en ajoutant un trottoir et une piste cyclable. Des connexions pour la récupération des eaux pluviales doivent aussi être effectuées sur place. En plus de l’école primaire Saint-Donat, un centre de la petite enfance, une maison des jeunes et un centre communautaire contribuent notamment à l'achalandage dans ce secteur.

Six soumissions, qui se situent entre 4,2 et 6,7 millions de dollars, ont été déposées. Comme les plans et devis se chiffrent à un peu moins d'un million de dollars, le maire Jean-Claude Landry confirme que le règlement d’emprunt de 4,5 millions qui a été adopté il y a près d'un an ne sera pas suffisant, même avec la plus basse soumission reçue.

Rue des Chardonnerets à Maria.

Des analyses sont d'ailleurs en cours afin de s'assurer de la conformité de cette soumission. La Municipalité ne dévoile donc pas l'identité de l'entrepreneur retenu pour l’instant.

Jean-Claude Landry demeure quant à lui optimiste quant à l’adhésion des citoyens dans ce projet.

On a eu des bonnes nouvelles. [Avec] les différents programmes […] qu’on a sollicités, on a à peu près trois millions d’aide financière pour ce projet-là.

Au total, 273 citoyens ont signé un registre pour s'opposer à ce règlement d'emprunt l'an dernier, mais la situation est désormais bien différente selon le maire Landry.

En route vers une nouvelle construction

L'appel d'offres pour la réalisation de la caserne incendie et du garage municipal de Maria se concluait également en début de semaine.

Six soumissions ont été reçues pour la construction du nouveau bâtiment qui abritera les deux services. La plus basse d’entre elles se chiffre à 3,6 millions de dollars. C’est près des budgets prévus , se réjouit Jean-Claude Landry.

Voici l'esquisse du projet qui verra le jour sur la rue des Mésanges.

Actuellement, les entrepreneurs garnissent leurs carnets de commande ce qui fait qu’il y en a plusieurs qui ont soumissionné , ajoute l’élu.

Au cours des dernières années, plusieurs projets municipaux mis en branle en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine se sont butés à des soumissions beaucoup plus élevées qu'escompté. Ce fut notamment le cas de l'hôtel de ville de Bonaventure, de l'aréna de Carleton-sur-Mer et de trois projets madelinots.