La présence de passeurs illégaux à la frontière dérange les citoyens à Saint-Armand

La présence de passeurs illégaux à la frontière dérange plusieurs résidents de Saint-Armand, à l'extrémité de la MRC Brome-Missisquoi. Un citoyen, exaspéré, a même demandé à son voisin américain de construire une très longue et profonde tranchée pour empêcher les gens de passer sur sa terre.

La mairesse de l'endroit, Caroline Rosetti, rapporte que de plus en plus de citoyens manifestent leurs préoccupations à l'hôtel de ville, notamment à ce qui a trait aux bris de propriétés. Elle raconte aussi qu'il y a environ un an, lors de la fermeture du chemin Roxham, la Municipalité avait partagé des craintes qui se sont confirmées.

La mairesse de Saint-Armand, Caroline Rosetti, déplore que les craintes de la Municipalité sont maintenant confirmées concernant le passage d'immigrants illégaux. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Au total, une trentaine de citoyens de Saint-Armand ont dit fait part à la Municipalité avoir vu des gens passer sur leur terrain pour aller vers les États-Unis dans les dernières semaines. Que des gens traversent individuellement ou de façon singulière, c'est une chose. Je vous parle de gens qui habitent depuis très longtemps tout près de la frontière. Ils sont habitués. Ils n'ont pas la panique facile. Il y a des choses qui se passent dernièrement qu'on ne voyait pas avant. Il y a des voitures abandonnées. C'est pour ça qu'ils ont sonné l'alarme , explique la mairesse, Caroline Rosetti.

Là, c'est plus grave! La semaine passée, il y a des gens en voiture qui ont décidé de défoncer une clôture pour passer. C'est une grande augmentation qui est inquiétante.

La municipalité de Saint-Armand se trouve à l'extrêmité de l'Estrie près du lac Champlain. Elle est située le long de la frontière américaine. Photo : Google Map

La GRC annule une rencontre

Caroline Rosetti affirme avoir reçu l'appui de la députée fédérale de Brome-Missisquoi Pascale St-Onge, mais elle trouve que la GRC, de son côté, n'en fait pas assez. D'ailleurs, une rencontre citoyenne qui devait avoir lieu jeudi matin à l'initiative du corps policier GRC a, par ailleurs, été annulée parce que le protocole n'avait pas été respecté. Les démarches qui avaient mené à cette rencontre n'étaient pas protocolaires. Il aurait fallu communiquer avec notre députée fédérale qui elle aurait eu un conseil ministériel qui eux auraient déterminé s'il y avait matière à y avoir rencontre ou pas. Cette rencontre se serait passée avec leurs règles à eux , explique-t-elle.

La mairesse de Saint-Armand se dit confuse, déçue et impuissante devant des autorités qui, affirme-t-elle, se renvoient la balle. Caroline Rosetti juge, qu'au final, ce sont les citoyens qui sont perdants.

La rencontre qui devait avoir lieu avec la GRC a été annulée. Photo : Facebook.com

J'aimerais qu'il y ait action. On voit les gens de la Gendarmerie royale se promener. Mais c'est nous [les élus] qui devons gérer les questions, les préoccupations et les gens qui traversent. Ils ont besoin d'être aidés et accompagnés. Il y a des humains derrière ça. On demande de l'aide financière et humaine.

De son côté, la GRC confirme qu’elle met tout en œuvre pour surveiller la frontière. Cette surveillance se fait avec des patrouilles, mais aussi par divers autres moyens. Aussi, des enquêtes sont faites pour procéder à l’arrestation des dirigeants de ces réseaux de passeurs, soutient le corps policier.

Depuis la fin de l'été, on assiste à une augmentation importante du nombre de personnes qui partent du Canada vers les États-Unis de manière illégale. C'est l'inverse de quand le chemin Roxham était ouvert.

La GRC rappelle que les municipalités et citoyens sont invités à dénoncer toutes situations problématiques. Les citoyens sont les premiers qui décèlent les tendances. On les encourage à nous appeler. Ils sont nos yeux et nos oreilles , dit M. Poirier.

D'ailleurs, le corps policier se dit très ouverte à rencontrer la municipalité de Saint-Armand rapidement. C’est un problème de communication qui est à l’origine du report de la rencontre prévue demain, selon la GRC .

Selon la GRC , d'autres municipalités frontalières vivent la même situation qu'à Saint-Armand. La météo et le redoux pourraient également jouer un rôle dans l'augmentation du nombre de passeurs. On ne voit pas ça quand il fait plus froid , explique le porte-parole.

Avec les informations de Marion Bérubé