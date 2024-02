Les différents Centres de services de l'île Montréal (CSDM) ont déclaré le 8 avril journée pédagogique en prévision de l'éclipse solaire totale. Cette décision aurait été prise par mesure d'uniformité et de sécurité.

C'est ce qu'a appris Radio-Canada en mettant la main sur une communication envoyée à certains parents. L'annonce officielle doit être faite vendredi.

Comme vous le savez, le 8 avril prochain, il y aura une éclipse solaire. Le plus fort du moment de l’éclipse sera à la sortie des classes et lors du transport scolaire , peut-on lire dans la directive. À cet effet, les différents Centres de services de l’île de Montréal (incluant le CSSDM), ont décidé d’uniformiser leur pratique et de déclarer la journée du 8 avril une journée pédagogique (afin d’assurer une sécurité) .

Celle-ci stipule que le service de garde sera ouvert selon l’horaire, soit entre 7 h et 18 h.

Les lunettes protectrices seront tout de même distribuées aux membres du personnel et aux élèves.