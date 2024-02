Les prix Juno rendront hommage à Karl Tremblay 

Le gala des prix Juno rendra un hommage posthume à plusieurs artistes décédés pendant l'année, dont le chanteur des Cowboys Fringants Karl Tremblay et l'auteur-compositeur-interprète Gordon Lightfoot.

L’équipe d’organisation de l'événement a annoncé que la pianiste québécoise Alexandra Stréliski monterait sur scène pour honorer Karl Tremblay, qui est décédé d'un cancer en novembre dernier à l'âge de 47 ans.

Aysanabee et Allison Russell offriront quant à eux un hommage au poète et chanteur de folk Gordon Lightfoot, mort le 1er mai 2023, ainsi qu'à Robbie Robertson, qui nous a quittés le 9 août 2023. Le guitariste a notamment cofondé le groupe canadien The Band, qui a longtemps accompagné le chanteur folk américain Bob Dylan.

Ouvrir en mode plein écran Gordon Lightfoot Photo : Courtesy of the artist

Parmi les autres artistes qui offriront une prestation au gala, on retrouve les auteurs-compositeurs-interprètes autochtones Jeremy Dutcher et Elisapie, qui monteront sur scène ensemble.

L'animatrice du gala, Nelly Furtado, la chanteuse six fois nommée Charlotte Cardin et l'auteur-compositeur-interprète ottavien Talk, en lice pour cinq prix, se produiront également. La vedette country Josh Ross et le chanteur pendjabi Karan Aujla sont aussi du nombre.

Le gala des prix Juno sera diffusé en direct sur CBC depuis l'aréna Scotiabank Centre d'Halifax le 24 mars.