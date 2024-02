13 G$ pour l’électrification des autobus : les ministères évitent les questions

Le cabinet de la ministre des Transports et de la Mobilité durable et celui du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques se renvoient mutuellement les questions sur les délais et les coûts de l’électrification des autobus urbains sans y répondre. Les coûts du projet sont présentement estimés par les principales sociétés de transport collectif à plus de 13 milliards de dollars, alors que l’enveloppe prévue initialement par le gouvernement n’était que de 5 milliards de dollars.

Lundi, le maire de Québec, Bruno Marchand, en entrevue, a demandé plus de délais dans le déploiement du projet qui prévoit que dès l’an prochain le gouvernement ne subventionnera que l’achat d’autobus urbains électriques avec l’objectif d'électrifier les flottes à 55 % d’ici 2030. Il souhaite plutôt qu’une partie de l’argent soit investi dans l’amélioration des services ce qui pourrait avoir plus de bénéfices sur les bilans GES, selon lui.

Radio-Canada a donc transmis des questions sur les points soulevés par le maire au cabinet de la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault. Son directeur des communications, Maxime Roy, avait alors répondu que c’était le ministère de l’Environnement qui était en meilleure position pour répondre, alléguant que l’électrification des transports relevait du ministre Benoît Charette. Il avait donc remis les questions à son ministère.

Toujours sans retour mercredi, Radio-Canada a donc aussi fait parvenir la liste de questions au cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. En soirée, sa porte-parole a simplement répondu : ces questions relèvent davantage au ministère des Transports et de Mobilité durable.

Publicité

Les deux cabinets ont aussitôt été relancés.

Réponses évasives

La ministre Geneviève Guilbault a fait le tour des médias mardi pour présenter la consultation en ligne sur la mobilité dans la région de Québec. Elle a été questionnée à quelques reprises sur l’électrification, mais elle est demeurée évasive dans ses réponses, répétant les objectifs initiaux du gouvernement et renvoyant à nouveau une part de responsabilité au ministre de l'Environnement.

Ces cibles-là sont dans le plan pour une économie verte qui est au ministère de l’Environnement, mais évidemment que pour les cibles d’autobus, ça touche aussi le ministère des Transports , admet-elle tout de même, en entrevue au Téléjournal Québec.

On est en train de réfléchir à la chose , ajoute-t-elle, sans donner plus de détails.

1:34 La ministre Geneviève Guilbault se fait questionner sur l'électrification. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Geneviève Guilbault n'a pas abordé ce qui pourrait être fait pour faire face à l’augmentation des coûts, réitérant les subventions et les investissements prévus par le gouvernement. Il faut le faire de façon réaliste, c’est pour ça qu’on a mis une fortune. Nous au gouvernement on finance à 85 % les infrastructures et le contrat qu’on a avec NovaBus, on finance à presque que 1,2 milliard de dollars. Les subventions sont généreuses pour la simple et bonne raison que ça permet de réduire les GES , répond-elle.

La ministre ne se prononce pas non plus sur l'aspect de l'amélioration des services de transport en commun pour atteindre ce même objectif, comme le demandait le maire de Québec.