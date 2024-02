Les Griffons en séries éliminatoires pour la première fois de leur histoire

Les Griffons du Cégep de l’Outaouais ont traversé des saisons de misère depuis leur entrée en division 1 de basketball masculin du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ). Sept ans plus tard, l’équipe participera aux séries éliminatoires pour la première fois.

Les Griffons ont réussi à se qualifier in extremis le week-end dernier grâce à deux victoires lors de leurs derniers matchs de la saison régulière, complétant du même coup leur meilleure fiche, avec 9 victoires et 13 revers.

Il y a eu de l’adversité, on a perdu notre garde Nickolas Daoust qui s’est blessé à la cheville, donc c’est certain que l’équipe a dû se rassembler ensemble , explique Christian Milette, l’entraîneur-chef des Griffons, qui est aussi à l’emploi de Radio-Canada.

Une épreuve qui a bien préparé l’équipe pour les séries éliminatoires, alors que les représentants de l’Outaouais tenteront de causer la surprise vendredi contre les Cheetah du Collège Vanier, la deuxième équipe du classement.

Lors de leurs deux affrontements cette saison, les Cheetah n’ont jamais été embêtés par les Griffons, qui ont perdu 83-65 et 92-63. On a un petit avantage parce qu’ils se disent que ça va être facile, mais nous, on va travailler fort et je pense qu’on peut les surprendre , avance l’ailier Joris Chabanol.

Une nouvelle expérience

Comme ses coéquipiers, l’expérience des séries éliminatoires en sera une nouvelle pour lui. Une certaine fébrilité règne autour de l’équipe, qui s’apprête à franchir une nouvelle étape de son parcours.

C’est sûr que ça nous donne beaucoup plus de stress parce qu’on ne sait pas quoi faire, comment se comporter à propos de ça, mais en même temps, c’est un avantage parce qu’on n’a plus rien à perdre, on est juste là pour prouver qu’on peut se battre contre les meilleures équipes de la ligue , souligne le centre Rayan Akobi.

Les Griffons se proposent donc d’auditionner pour le rôle d’équipe Cendrillon dans le tournoi, qui aura lieu à Saint-Lambert. S’ils réussissent à détrôner les Cheetah vendredi, ils joueront ensuite pour une médaille au cours du week-end.

J’ai toujours dit qu’on ne perd jamais : soit on gagne, soit on apprend. Donc on aura appris pour la saison prochaine.

L’entraîneur, qui a pris les commandes de l’équipe cette saison, a discuté avec son équipe de l’importance de profiter de cette expérience, sans se rajouter de pression.