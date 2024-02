L’Alberta enregistre un nombre croissant de surdoses en public

Avec plus de 1700 victimes, 2023 a été l'année la plus meurtrière jamais enregistrée en Alberta en matière d’empoisonnements aux opioïdes, selon les dernières données provinciales. Ce record macabre recouvre une autre réalité : de plus en plus de cas de surdoses surviennent en public.

Au troisième trimestre de l'année dernière, 43 % des empoisonnements aux opioïdes en Alberta se sont produits dans des endroits publics.

À Calgary, ce chiffre était encore plus élevé : 55 %. C'était la première fois qu'une majorité de décès par surdose se produisait dans des lieux publics de cette métropole.

Autrefois rares, les décès dans les lieux publics sont devenus de plus en plus fréquents, en particulier dans la dernière partie de l'année 2023.

Elaine Hyshka est professeure agrégée à l'Université de l'Alberta et titulaire d'une chaire de recherche du Canada sur l'innovation des systèmes de santé. Ses travaux de recherche s’intéressent à la consommation de substances psychoactives.

D’après elle, cette situation est attribuable à au moins deux facteurs. Le premier est lié à la crise du logement abordable. Nous avons constaté une augmentation du nombre de sans-abri ou de personnes dont le logement est précaire , explique-t-elle.

Quand on est sans abri ou dans un logement précaire, on est plus enclin à consommer dans les lieux publics parce qu'on n'a pas d'autres options.

Elaine Hyshka cite également le manque de services de consommation supervisée pour l'inhalation, plutôt que l'injection de drogues. Nous avons constaté que l'injection n'est plus le principal mode de consommation de drogues, il est désormais possible de fumer, mais il n'existe absolument aucun service de consommation supervisée.

Par conséquent, selon elle, cela contribue également à une augmentation significative du nombre de décès en public, car les gens n'ont tout simplement pas d'endroit où aller pour consommer de manière plus sûre .

Des espoirs déçus

Chris Robertson, qui a longtemps gardé secrète sa lutte contre la dépendance, fait partie des victimes qui ont succombé dans un lieu public.

Sa sœur, Michelle Trombley, se souvient du creux dans son estomac lorsqu'elle a vu apparaître sur son téléphone un numéro inconnu. Avant de répondre, elle a su qui l'appelait et de quoi il s'agissait. La police m'a dit qu'il avait été retrouvé mort, seul, dans un parc public , raconte-t-elle.

Il avait fait une surdose. Tout ce qu'il avait sur lui, c'était sa vie entière dans un sac de sport.

Ouvrir en mode plein écran À Calgary, le nombre de cas de surdose survenu en public était de 55 % en 2023, soit le chiffre le plus élevé dans la province. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Chris Robertson avait 52 ans. Michelle Trombley était très proche de lui, mais elle n'a réalisé l'ampleur de sa consommation de drogue que bien plus tard. Il le cachait très, très bien , affirme-t-elle.

Cependant, au fur et à mesure que sa dépendance progressait, il partageait de plus en plus ses difficultés avec Michelle, qui s'est alors impliquée plus directement dans sa vie.

Lorsque Chris s'était retrouvé sans abri et qu'il était tombé malade à cause d'une pneumonie, Michelle et son mari l’avaient accueilli chez eux pendant un certain temps.

C'était une période de promesse, dit Michelle. Et c'était presque exactement un an avant sa mort.

Au milieu de ses nombreuses tentatives de sobriété, Chris Robertson a essayé de faire comprendre à sa sœur à quel point il était dévorant d'essayer de rester abstinent. Il m'a expliqué qu'il s'agissait parfois d'un travail de tous les instants.

L’année dernière, 1706 Albertains sont décédés d'une intoxication aux opioïdes. Cela représente, en moyenne, plus de quatre décès par jour.

Avec les informations de Robson Fletcher