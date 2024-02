Lion Électrique met à pied une centaine d’employés à son usine de Saint-Jérôme

Lion Électrique, le constructeur québécois de véhicules urbains mi-lourds et lourds tout électriques, a creusé ses pertes au quatrième trimestre de 2023 de même que lors de l'ensemble de l'exercice financier.

L'entreprise a donc décidé de procéder à la mise à pied temporaire d'environ 100 employés faisant partie principalement de la main-d'œuvre du quart de nuit de son usine de fabrication de Saint-Jérôme.

En novembre dernier, Lion avait aboli 150 emplois au Canada et aux États-Unis, ce qui représentait à ce moment 10 % de ses effectifs.

Par rapport au quatrième trimestre de 2022, la perte nette de Lion Électrique est passée de 4,6 millions $ à 56,5 millions $. Et la perte nette de l'exercice 2023 a été pire que celle de l'année précédente, car elle a bondi de 17,8 millions $ à 103,8 millions $.

Au quatrième trimestre de 2023, les produits des activités ordinaires de Lion Électrique ont progressé de 13,7 millions $ à 60,4 millions $, comparativement à 46,8 millions $ au quatrième trimestre de 2022. Au cours de la même période, la livraison de véhicules a augmenté de 174 à 188.

En 2023, les produits des activités ordinaires se sont élevés à 253,5 millions $ comparativement à 139,9 millions $ lors de l'exercice 2022, pendant que la livraison de véhicules augmentait de 333, soit de 519 en 2022 à 852 l'an dernier.

Marc Bédard, chef de la direction et fondateur de Lion Électrique, explique la décision des mises à pied par ce qui est qualifié de défis prolongés, notamment les retards associés au traitement et à l'octroi de diverses subventions et incitations gouvernementales. Lion Électrique veut aussi aligner davantage sa main-d'œuvre de production sur les exigences de production actuelles.

M. Bédard signale qu'en 2024, les dépenses d'investissement liées à la croissance feront partie du passé et que Lion Électrique se concentrera sur la croissance des commandes et des livraisons.