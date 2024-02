Halifax Transit ajoutera de nouveaux trajets d'autobus et en supprimera d'autres dans le but d’améliorer ses services. L’agence souhaite une hausse des tarifs cet automne, mais les élus pourraient refuser.

Le budget de 68,2 millions $ a été présenté mercredi aux conseillers d'Halifax lors d'une réunion du comité du budget.

Halifax Transit demande 13 % plus de financement que l'année dernière, principalement pour des augmentations de salaire, des avantages sociaux et de nouveaux services.

Ce budget comprend une proposition d'augmentation des tarifs de 0,25 $ qui entrerait en vigueur en septembre. Si l’augmentation est acceptée, l'aller simple pour un adulte passerait de 2,75 $ à 3 $ et augmenterait les prix d'environ 9 % des laissez-passer.

Un changement qui rapporterait environ 700 000 $ au cours de cet exercice et environ 1,2 million $ au cours des années à venir.

Mais le conseiller Shawn Cleary a demandé au personnel municipal de trouver d'autres moyens de recueillir ces fonds.

Le conseiller municipal Shawn Cleary.

Dave Reage, le directeur général de Halifax Transit, a déclaré qu'ils devraient probablement augmenter légèrement le taux d'imposition si la hausse des tarifs était refusée.

Le conseiller Tim Outhit a déclaré qu'il aimerait retarder les plans ou supprimer des postes vacants pour les financer. Le personnel des transports en commun reviendra au conseil avec des options dans les prochaines semaines. Les tarifs ont été augmentés pour la dernière fois de 25 cents en septembre 2019.

changements proposés pour améliorer le service

Le budget 2024-25 comprend quatre changements, dans le cadre du plan Pour avancer ensemble, qui ont été retardés en raison de la pandémie de COVID-19 et de problèmes de personnel.

Un autobus passe sur la rue Spring Garden, au centre-ville d'Halifax en Nouvelle-Écosse.

Le trajet 1 Spring Garden desservira désormais la rue Gottingen dans les deux sens, tandis que les trajets 10 A B et C Dalhousie deviendront un nouveau corridor clé. Le trajet Dalhousie verra davantage d'autobus circuler sur l'artère principale avant de bifurquer dans trois directions différentes autour de la ville.

Il y aura également davantage de services express vers la région de Bedford.

Le personnel a également suggéré des changements pour suivre la population croissante de, notamment en doublant le service aux heures de pointe pour le trajet 90 Larry Uteck, qui passerait toutes les 15 minutes.

Douglas Wetmore est membre de l'organisation It's More than Buses, le groupe milite pour un meilleur transport en commun à Halifax.

Douglas Wetmore de l’organisation More than Buses, un groupe de défense pour un meilleur service de transport en commun, a dit que ce sont tous des changements positifs qui feront une grande différence pour les usagers.

Mais il y a beaucoup de problèmes sous-jacents qui surviennent depuis des mois, voire des années maintenant, et qui ne seront pas vraiment résolus par ce budget , a-t-il déclaré.

L’organisation souhaitait des améliorations plus spécifiques aux autres trajets clés qui sont le plus souvent en proie à des retards et à la surpopulation.

Halifax Transit a tout de même suggéré de supprimer quatre itinéraires peu performants pour libérer 10 500 heures, ce qui pourrait aider à résoudre les problèmes de surpopulation sur les trajets plus en demande.

Le directeur général croit que le fait de disposer d'un groupe de bus et d'opérateurs disponibles selon les besoins permettra de s'adapter aux embouteillages ou à d'autres problèmes qui peuvent survenir.

Tous les coûts associés seront renvoyés au conseil pour décision avant l’adoption du budget qui doit être soumis à un vote en avril.

Avec les informations de Haley Ryan de CBC