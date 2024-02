Des foyers d’accueil sanctionnés par la province critiquent la décision du gouvernement

Après avoir perdu son financement provincial suite à des révélations entourant la distribution de cannabis aux mineurs pris en charge, le groupe de foyer d'accueil privé Spirit Rising House répond que le vrai problème est le manque de soutien aux adolescents vulnérables confrontés à la toxicomanie.

Dans une note envoyée au personnel mercredi matin, le directeur général de Spirit Rising House, John Bennett, s'est dit abattu par la décision de la province.

La note qualifie la décision de la province d’extrêmement malheureuse et précise que les défaillances qui existent dans le domaine de la protection de l'enfance dépassent le cadre d'une seule entreprise.

Nous avons fait de notre mieux pour travailler au sein d'un système marqué par le déni et fermant les yeux sur le traumatisme et la véritable épidémie de toxicomanie à laquelle ces enfants sont confrontés , indique John Bennett.

Nous avons été très ouverts sur les stratégies dans tous les documents que nous avons partagés avec les agences , écrit-il. « Nous avons l'impression d'avoir été trompés par les gouvernements et les agences avec qui nous travaillons. »

M. Bennett souligne que l'abstinence est l'objectif ultime pour les enfants sous la tutelle de son entreprise, mais il affirme que Spirit Rising House ne stigmatise pas les enfants qui choisissent de consommer de la marijuana plutôt que des drogues plus fortes.

Nous n'avons pas reçu le soutien nécessaire de la part des organismes de tutelle, des organisations médicales et psychiatriques, des forces de l'ordre et des services de soutien en cas de crise , regrette le directeur général.

Une enquête de CBC /Radio-Canada a révélé que des employés donnaient quotidiennement du cannabis à des mineurs pris en charge dans un objectif de réduction des méfaits.

L'entreprise à but lucratif basée à Winnipeg existe depuis 2021. Elle gère neuf foyers d'accueil et deux foyers de groupes spécialisés pour 34 jeunes ayant des besoins de soins élevés et complexes, considérés comme étant à risque d'exploitation sexuelle, de toxicomanie et d'automutilation.

Une décision ferme de la province

En réponse à la note de l’entreprise de foyers d’accueil, la ministre provinciale des Familles, Nahanni Fontaine, a répété que la province ne reviendrait pas sur sa décision.

Elle affirme que l'entreprise a pris des raccourcis en matière de réduction des risques qui mettaient en danger des jeunes vulnérables.

Je refuse de croire que le fait d'offrir des drogues non prescrites pour calmer les enfants est le mieux que nous puissions faire en tant que province , a-t-elle déploré.

Ouvrir en mode plein écran La ministre des Familles du Manitoba, Nahanni Fontaine. Photo : Radio-Canada

La présidente de l'Association des parents d'accueil du Manitoba, Jamie Pfau, reconnaît que les services à l'enfant et à la famille manquent de moyens. De très bons parents d'accueil, bien intentionnés, ferment leur foyer [...] simplement parce qu'ils n'ont pas de soutien , remarque-t-elle.

Un rapport du vérificateur général de 2019 a par ailleurs révélé que le Manitoba se classe à l'avant-dernier rang des pays pour ce qui est des taux de rémunération des parents d'accueil.

Jamie Pfau applaudit tout de même la décision de la province de mettre fin à sa relation avec l'entreprise. S'il s'agissait d'une approche de réduction des risques, il aurait peut-être fallu passer par les services de protection de l'enfance , avance-t-elle.

Avec les informations de Kristin Annable et Caroline Barghout