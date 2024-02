Le gouvernement du Québec investira près de 630 millions $ sur cinq ans pour améliorer le système préhospitalier d'urgence de certaines régions. C'est ce qu'a dévoilé jeudi le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a qualifié ces sommes d'« historiques ».

En améliorant le préhospitalier, on va être capable de diminuer les visites aux urgences , a déclaré M. Dubé en entrevue à l'émission Tout un matin, diffusée sur les ondes d'ICI Première. Selon le ministre, l'investissement de Québec visera les régions où les délais en urgences sont jugés comme inacceptables .

Au total, des sommes de 5,9 millions $ seront allouées à quatre régions du Québec, soit les Laurentides, la Mauricie–Centre-du-Québec, la Montérégie-Centre et Chaudière-Appalaches, afin d'optimiser l'utilisation des ambulances auprès de la population.

Pour ce faire, les investissements permettront de convertir les horaires de faction des ambulanciers en horaires réguliers. Un horaire de faction fait en sorte que l'ambulancier est affecté en continu à son travail, 24 heures sur 24, pendant sept jours.

En vertu de ces horaires dits réguliers, les ambulanciers seront appelés à intervenir sur le terrain sans l'ambulance dans les cas non urgents, question de mieux gérer l'utilisation des véhicules.

Il n'y aura pas plus d'ambulances, mais on rend les heures plus disponibles, plus particulièrement en région. Les gens ne le réalisent pas, mais 85 % des appels au 911 sont des appels non urgents, donc on veut s'assurer que les ambulances demeurent [disponibles] pour intervenir pour les cas urgents à l'intérieur de nos cibles, soit en dedans de huit minutes , a précisé le ministre Dubé.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre Dubé souhaite optimiser l'utilisation des ambulances auprès de la population des régions concernées. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Kolya Hubacek-Guilbault

Le ministre a ajouté que l'intervention paramédicale sans ambulance a déjà permis de retirer des milliers de visites non nécessaires aux urgences, dans un contexte où le temps d'attente des ambulanciers pour plus de 50 % des cas urgents est entre 8 et 12 minutes, dépassant les cibles.

Québec a aussi annoncé la mise en place d'autres mesures pour alléger la pression dans les urgences de la province, notamment en misant sur l'élargissement de l'accès aux défibrillateurs et la bonification des formations de premiers secours dans la population pour intervenir plus rapidement dans les cas urgents.

L'augmentation du nombre de municipalités couvertes par un service de premiers répondants est aussi considérée afin d'éviter l'utilisation de ressources ambulancières lorsqu'elle n'est pas nécessaire.

De plus, quatre héliports seront construits pour améliorer l'accès à certains centres hospitaliers spécialisés et surspécialisés, tels que le Centre hospitalier régional de Lanaudière, à Joliette, l'Hôpital de Roberval, le Centre universitaire de santé McGill et l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.

Une annonce accueillie favorablement par Airmedic

Ouvrir en mode plein écran Certains hôpitaux à Toronto sont déjà munis d'héliport. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Morrell

L'entreprise Airmedic, qui offre un service d'assistance et de transport médical terrestre et aérien partout au Québec, réagit positivement à l'annonce du ministre Christian Dubé. Elle estime que la construction de quatre héliports constitue un premier jalon dans le déploiement du programme de transport médical héliporté (TMH) interhospitalier promis par le gouvernement de François Legault lors de la campagne électorale de 2022.

Ce programme, estime Airmedic, permettra à un opérateur de transporter des patients d'hôpitaux de plusieurs régions vers des hôpitaux spécialisés de centres urbains grâce à des hélicoptères médicaux adaptés. Ce programme pourrait sauver la vie ou préserver la santé de nombreux patients par année. Le Québec est la seule province qui ne possède toujours pas de programme public de transport médical par hélicoptère , a indiqué Airmedic dans un communiqué.

L'entreprise estime toutefois que l'annonce du jour du ministre Christian Dubé ne traite pas de l'opération du programme. L'opérationnalisation devrait être attribuée le plus rapidement possible à un fournisseur privé dans le cadre d'un appel d'offres ouvert, compétitif, qualitatif, quantitatif, transparent et équitable afin d'optimiser les capacités opérationnelles , a mentionné Sophie Larochelle, cheffe de la direction d'Airmedic

Un appel au privé

Une semaine avant l'annonce de cet investissement, Urgences-santé a lancé un appel d’offres à l'intention des agences privées de placement pour obtenir les services d'une vingtaine de techniciens ambulanciers paramédicaux en soins primaires.

Cette société parapublique, qui répond aux appels d’urgence à Montréal et à Laval, a précisé que cette démarche vise à pourvoir les quarts de travail touchés par la pénurie d’ambulanciers. Urgences-santé estime à 150 le nombre de paramédicaux manquants, ce qui correspond à près de 20 % de ses effectifs sur le terrain.

À noter qu'Urgences-santé avait déjà retenu, l’année dernière, les services de deux agences de placement, bien que le gouvernement Legault souhaite se départir de sa dépendance aux agences privées en santé d'ici 2026.