Déversement de pétrole à T.-N.-L. en 2018 : Husky Energy plaide coupable

Plus de cinq ans après avoir provoqué le plus grand déversement de pétrole de l'histoire de Terre-Neuve-et-Labrador, Husky Energy a plaidé coupable à trois accusations, mercredi en cour provinciale à Saint-Jean.

Le géant pétrolier de Calgary, en Alberta, a fait face à plusieurs accusations fédérales en vertu de la Loi sur les pêches et de la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, ainsi que pour violation des règlements de l'Accord atlantique concernant l'industrie extracôtière de Terre-Neuve.

Ouvrir en mode plein écran Un connecteur de conduite défectueux vers le navire de production SeaRose a provoqué le déversement. Photo : Gracieuseté : Husky Energy

Trois accusations sur six ont été retirées. L’entreprise a été reconnue coupable d’avoir repris la production alors que cela n’était pas sécuritaire et d’avoir pollué les habitats des poissons et des oiseaux marins.

Une proposition conjointe de Husky et des procureurs de la Couronne demande une peine qui coûterait au producteur pétrolier 2,5 millions $ en amendes et frais qui seraient versés à un fonds national pour des dommages à l'environnement.

Une décision sera rendue en avril.

En tout, 250 000 litres de brut du champ pétrolifère White Rose, situé à environ 350 kilomètres au large de la côte de Terre-Neuve, ont été déversés lors de cet incident.

Au moins six oiseaux sont morts et plusieurs autres ont été sauvés.

D’après un reportage de Malone Mullin, de CBC