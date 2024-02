Mairie de Gatineau : Mario Aubé se désiste, de nouveaux candidats réfléchissent

Petit à petit, le portrait des candidats à la mairie de Gatineau se dessine. Pendant que des noms s’ajoutent dans le boulier des personnes intéressées, il a fallu en retirer un tôt jeudi matin : celui de Mario Aubé.

Le conseiller du district de Masson-Angers a choisi de se concentrer sur les fonctions pour lesquelles il a été élu en novembre 2021. Cette réflexion m’a cependant convaincu que je solliciterai un autre mandat lors des élections municipales de 2025, a-t-il indiqué dans une déclaration écrite.

L’élu, qui est également le président du comité exécutif de la Ville de Gatineau, a tenu à remercier les gens qui lui ont offert leur appui. Cela me fait chaud au cœur de savoir que vous reconnaissez mon travail , a-t-il écrit dans la lettre partagée à Radio-Canada une semaine après la démission de France Bélisle.

Audrey Bureau y songe sérieusement

Un visage bien connu de la Maison du citoyen réfléchit sérieusement à la possibilité de se présenter pour devenir la deuxième femme à être élue mairesse de Gatineau. Il s’agit de l’ex-conseillère municipale du district d’Aylmer, Audrey Bureau.

Elle a confirmé, mercredi, qu’elle invite la population à lui exprimer son point de vue sur une potentielle candidature en vue de l’élection partielle du 9 juin.

Gatineau est une ville qui va s’épanouir. Moi, je pense que je peux contribuer à cela , a dit celle qui avait été élue en 2017. Elle avait choisi de ne pas briguer un second mandat en 2021.

Si Audrey Bureau remporte l'élection partielle du 9 juin, elle pourrait être la mairesse d'un conseil municipal dont fait partie son père, Marc. (Photo d'archives)

Audrey Bureau va même plus loin dans sa démarche : si elle décide de se lancer, elle ouvre la porte à créer un parti politique d’ici l’élection générale de 2025, bien qu’elle convienne qu’à la base, je n’ai jamais été une grande fan des partis politiques au municipal . Cependant, elle croit qu’ils sont là pour rester à Gatineau et que la loi les favorise .

Ça pourrait peut-être nous aider à structurer le débat à Gatineau. [...] Pour l’élection partielle, je me présenterais comme candidate indépendante avec l’intention de créer un nouveau parti politique à Gatineau pour 2025.

Depuis qu’elle ne représente plus ses concitoyens du secteur d’Aylmer, elle a occupé la fonction d’attachée politique au sein du cabinet de France Bélisle de décembre 2021 à janvier 2023.

Aujourd’hui avocate pour la société immobilière Brigil, Audrey Bureau a assuré qu’elle démissionnerait de ce poste si elle se lançait dans la course et qu’elle n’afficherait aucune forme de favoritisme pour son employeur actuel si elle était le choix des élus de Gatineau.

Sylvie Goneau décidera rapidement

Dans les heures qui ont suivi la démission de France Bélisle, Sylvie Goneau a rapidement manifesté son intérêt pour soumettre sa candidature.

Ex-conseillère municipale de 2009 à 2017, elle avait tenté sans succès de déloger le maire Maxime Pedneaud-Jobin. Elle avait terminé en troisième position, avec 17,36 % des voix.

Mme Goneau s’était ensuite présentée sous les couleurs du Parti conservateur du Canada dans la circonscription de Gatineau, en 2019, n’obtenant que 10,3 % des voix.

Elle a confirmé à Radio-Canada mercredi qu’elle veut prendre une décision rapidement , mais qu’elle doit d’abord rencontrer quelques personnes.

Si elle se présente, Sylvie Goneau n'en serait pas à sa première élection à Gatineau. L'ancienne élue municipale s'est déjà présentée sur la scène fédérale. (Photo d'archives)

Que fera Action Gatineau?

L’opposition actuelle, Action Gatineau, a déjà assuré qu’elle allait tenter, le 9 juin, de reprendre son siège à la mairie et ainsi renforcer sa position au conseil municipal avec un parti comptant déjà huit conseillers.

Pour l’instant, on ne connaît pas encore l’identité de la personne concernée. On peut d’ores et déjà rayer les noms de Steve Moran et de Caroline Murray, deux élus qui ont occupé le rôle de tête d’affiche d’Action Gatineau au cours des deux dernières années, mais qui ont indiqué ne pas vouloir briguer le poste de maire.

En entrevue à l’émission Les matins d’ici, Steve Moran a mentionné que son parti allait dévoiler de plus amples détails sur son processus au début de la prochaine semaine. Est-ce qu’un candidat sera nommé ou on aura droit à une course à la chefferie? Les deux sont possibles.

Nous avons un comité de direction, qui établit les règles en matière de nomination d’un nouveau chef. Il faut prévoir les deux possibilités , a-t-il indiqué.

Steve Moran a aussi mentionné qu'un «parti fantôme» se crée déjà «derrière de portes closes» afin de «savoir qui battra Action Gatineau». (Photo d'archives)

Steve Moran s’est aussi prononcé sur les dossiers qui seront mis de l’avant par Action Gatineau lors de la campagne électorale. Il y aura potentiellement certaines différences, mais les valeurs du parti n’ont pas changé .

Certains dossiers n’étaient même pas [sur la place publique] en 2021, comme le QG du SPVG . Le tramway, on pensait que ça allait déjà être fixé. On a perdu deux ans. Il faut mettre la pédale dans le fond pour que ça avance.

… et Maude Marquis-Bissonnette?

Dauphine de Maxime Pedneaud-Jobin, Maude Marquis-Bissonnette avait été le choix d’Action Gatineau pour la chefferie à l’occasion des élections municipales de 2021.

Près d’un mois après sa défaite contre France Bélisle, elle avait quitté son poste de cheffe d’Action Gatineau, jurant qu’elle allait continuer de militer pour le parti.

En entrevue à l'émission Sur le vif mercredi, la principale intéressée a gardé son jeu bien secret lorsqu’on lui a demandé si elle comptait tenter à nouveau sa chance. Écoutez, je vous remercie de penser à moi, mais je n’ai aucune annonce à faire.

Depuis sa défaite, Maude Marquis-Bissonnette a notamment été nommée professeure en gestion municipale à l'École nationale d'administration publique. (Photo d'archives)

D’autres conseillers municipaux ont également manifesté leur intérêt pour la mairie de Gatineau. Il s’agit de Steven Boivin, de Denis Girouard, et d’Olive Kamanyana. Ces derniers représentent respectivement les districts d’Aylmer, du Lac-Beauchamp et du Carrefour-de-l’Hôpital.

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature pourront le faire entre le 26 avril et le 10 mai.

La Ville de Gatineau estime que cette élection partielle coûtera deux millions de dollars.

Avec les informations de Patrick Foucault