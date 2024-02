Des parents pleurent la mort de leur fils dans un hôpital d’Ottawa, celui-ci ressurgit

En janvier, Heather Insley a passé trois jours à l'hôpital Montfort d'Ottawa, à regarder son fils aîné mourir. Sa famille et elle ont pleuré sa mort, honoré ses souhaits en tant que donneur d'organes et réfléchi aux détails des funérailles.

Puis, le jour même de son incinération, Mme Insley a reçu un message texte d'un numéro inconnu. Il s'agissait d'une personne prétendant être son fils décédé et demandant de l'argent.

Incrédule, Heather Insley a appelé son mari Bill qui lui a assuré que le message n'était qu'une mauvaise blague .

Je n'avais jamais imaginé ce que l'on pouvait ressentir en perdant un enfant. C'était terrible.

Quelques jours plus tard, elle reçoit un nouveau message. Mme Insley compose le numéro qui s'affiche sur son écran et demande à parler à son fils. Soudain, une voix qui ressemblait à la sienne lui répond.

Publicité

Nous avons eu peur , relate la mère de famille.

Mais c'était bien son fils, et dans les jours qui ont suivi, avec l'aide de la police d'Ottawa, le couple a réussi à le retrouver.

Lorsqu'il a ouvert la porte, Heather Insley s'est sentie comme engourdie.

J'ai pensé : "Oh mon Dieu, tes funérailles sont demain" , se souvient-elle. Je me suis dit que j'étais si heureuse qu'il soit en vie, mais que je venais de vivre tout ce deuil.

Mais si son fils était vivant, qui était alors l'homme dans le lit d'hôpital ?

Publicité

Elle le surnomme Lazare

CBC s'est brièvement entretenue par téléphone avec Sean Cox, le fils d'Insley, qui a confirmé les détails de cette histoire.

L'homme âgé de 43 ans soutient qu'il n'avait aucune idée de la confusion qui régnait à l'hôpital. Le fait de l'apprendre par ses parents lui a donné des frissons, dit-il.

M. Cox a expliqué être désormais déterminé à vivre une vie différente.

J'ai l'impression qu'on m'a donné une deuxième chance , affirme-t-il à CBC .

Ouvrir en mode plein écran Sean Cox apparaît sur cette photo prise par sa mère il y a plusieurs années. Cet homme de 43 ans a déclaré qu'il avait l'impression qu'on lui donnait une seconde chance après qu'on l'eut identifié à tort comme un patient décédé à l'hôpital Montfort d'Ottawa en janvier. Photo : Gracieuseté Heather Insley

Ces retrouvailles miraculeuses ont marqué la première fois en plus de quatre ans que la mère et le fils se sont vus. Selon Mme Insley, Sean Cox lutte contre la toxicomanie, change fréquemment d'adresse et ne communique avec elle que de manière sporadique.

La famille a toujours craint de recevoir un appel similaire à celui reçu de l'hôpital le jour de l'An. Elle n'avait toutefois jamais imaginé qu'il s'agirait d'une erreur ou qu'elle veillerait au chevet d'un inconnu.

Aujourd'hui, Heather Insley inscrit son fils sous le nom de Lazarus Sean dans ses contacts téléphoniques. Il s'agit pour elle d'un peu d'humour noir pour tenter de faire face émotionnellement à ce qui s'est passé.

Identification erronée

Le directeur des communications de l'hôpital Montfort, Martin Sauvé, confirme à CBC que les responsables avaient été avisés vers le 19 janvier de l'identification erronée d'un patient qui avait séjourné à l'unité des soins intensifs de l'hôpital, mais qui est décédé quelques jours après son admission.

La véritable identité du patient décédé a été confirmée depuis. Les familles concernées ont été informées , écrit M. Sauvé dans un courriel adressé à CBC . Nous présentons nos plus sincères condoléances aux proches du patient décédé et nous nous excusons auprès des deux familles concernées pour la détresse causée par cette situation.

Martin Sauvé indique qu'un soutien est également offert au personnel de l'hôpital impliqué dans cette affaire. Il ajoute que l'hôpital prend la situation au sérieux et coordonne une enquête sur ce qui s'est passé.

Il a toutefois refusé de répondre à des questions complémentaires sur la façon dont l'erreur d'identification s'est produite ou sur la façon dont elle a été découverte, évoquant des raisons de protection de la vie privée.

Ouvrir en mode plein écran Heather Insley et son mari Bill se tiennent près du lit d'un patient qu'ils pensent être leur fils Sean Cox, âgé de 43 ans. Photo : Gracieuseté Heather Insley

Mme Insley décrit cette expérience comme un cauchemar émotionnellement traumatisant .

Elle explique que la famille a été informée que l'homme dont elle pleurait la mort avait été trouvé sans aucune réponse vitale à l'extérieur de la Mission d'Ottawa, puis avait été placé sous assistance respiratoire depuis le 30 décembre. Il n'a jamais repris connaissance.

Selon Heather Insley, une infirmière a cru reconnaître l'homme dans le lit comme étant Sean Cox, l'ayant croisé lors d'un précédent séjour à l'hôpital à la suite d'une surdose survenue deux mois plus tôt. La soignante a suggéré au personnel d'essayer de joindre son plus proche parent.

Des caractéristiques similaires

Le 1er janvier, Mme Insley a reçu l'appel d'un médecin de l’Hôpital Montfort lui disant qu'un membre de sa famille pourrait s'y trouver dans un état grave.

Le médecin lui a demandé la date de naissance de son fils et, lorsqu'elle l'a fournie, lui a dit de venir dès que possible, affirme Mme Insley.

Elle a effectué près de quatre heures de route depuis son domicile de Picton, en Ontario. Elle est entrée dans la chambre d'hôpital pour y trouver un homme allongé dans un lit, entouré de machines médicales et enveloppé dans une couverture thermique. Des tubes de ventilation masquaient la partie inférieure de son visage.

Heather Insley raconte que ni elle ni les cinq autres membres de la famille qui ont visité la chambre d'hôpital ne se sont jamais demandé si l'homme dans le lit était bel et bien Sean Cox.

Il avait la même coupe de cheveux, les mêmes cheveux épais, comme mon fils - ses longs cils.

Nous sommes restés avec lui, comme s'il s'agissait de notre propre fils.

À un moment donné, elle a même remarqué que l'un de ses pieds avait un gros orteil noueux caractéristique de la famille.

Mme Insley mentionne qu'elle avait rempli les documents relatifs au don d'organes de l'homme, le 6 janvier.

Il a pu sauver trois vies, deux reins et le foie , explique-t-elle, ajoutant qu'aucune autre décision médicale n'a été demandée à la famille.

Nous avons pleuré. Nous avons tellement pleuré. C'était juste, c'était dévastateur. Nous avons organisé les funérailles. Je n'avais jamais imaginé ce que l'on pouvait ressentir en perdant un enfant. C'était horrible.

Ouvrir en mode plein écran Heather Insley à son domicile de Picton, le 27 février 2024. Photo : Radio-Canada / Dan Taekema

Avec le recul, elle estime que certains indices auraient pu indiquer que ce n'était pas son fils qui se trouvait dans le lit d'hôpital.

M. Cox possède des tatouages sur les deux bras et une marque de naissance unique sur la jambe. Mme Insley affirme que les membres de l'autre homme étaient cachés par les draps, et que personne à l'hôpital n'a jamais demandé à la famille de confirmer l'existence d'un quelconque signe d'identification.

C'était une grave erreur de leur part et je m'en veux... mais je croyais que c'était lui sans l'ombre d'un doute , déclare-t-elle.

Incroyablement rare

Selon la directrice générale de l'organisme Healthcare Excellence Canada, Jennifer Zelmer, la détermination de l'identité d'un patient peut parfois présenter des difficultés, mais elle s’avère cruciale pour s'assurer qu'il reçoit les bons médicaments, les bonnes procédures ou le bon traitement.

L'identité est fondamentale pour la sécurité des soins, pour s'assurer que l'on fournit les bons soins à la bonne personne au bon moment , explique-t-elle.

Mme Zelmer mentionne que les erreurs d'identification peuvent se produire et se produisent parfois, bien qu'elle n'ait jamais entendu parler d'une expérience comme celle qu'a vécue Heather Insley. Elle insiste sur la nécessité de tirer les leçons de ce qui s'est passé pour améliorer la sécurité des patients et faire en sorte qu'une erreur similaire ne se reproduise jamais.

L'Association des hôpitaux de l'Ontario a toutefois assuré que ce type d'incident est incroyablement rare .

Dans une déclaration à CBC , l'organisation a dit vouloir exprimer sa sincère préoccupation pour l'homme qui est décédé et pour les familles concernées.