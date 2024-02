Halifax a annoncé qu'elle allait couper l'électricité dans deux campements d'itinérants d'ici la fin de la semaine, dans le cadre de la dernière étape de ses efforts d'expulsion des sans-abris.

Halifax a annoncé que l'électricité serait coupée vendredi à Grand Parade, devant l'hôtel de ville, ainsi que dans le parc du centre correctionnel de Lower Sackville, une banlieue située à la périphérie nord-est de la ville.

De plus, l'avis indique que dans les prochains jours, tous les objets qui n'auront pas été enlevés ou emballés pour être entreposés seront considérés comme abandonnés et ces objets seront placés dans les conteneurs de ramassage par le personnel municipal .

La Municipalité affirme que le personnel visite les campements de Grand Parade, du parc du centre correctionnel, ainsi qu'un troisième situé dans un parc du centre-ville, proposant de transporter les résidents vers de nouveaux emplacements et d'entreposer gratuitement leurs biens pendant un mois.

La date limite fixée par la ville pour que les gens quittent cinq campements d'itinérants précédemment autorisés est passée lundi, et même si certains résidents sont partis, il y avait encore des personnes sans logement sur ces sites en début de semaine.

Ouvrir en mode plein écran Steve Wilsack fait du bénévolat au campement de Grand Parade depuis la fin du mois de novembre. Photo : Radio-Canada / Jeorge Sadi

Steve Wilsack, un bénévole qui aide les résidents du campement de Grand Parade, a avoué que l'électricité de la Ville est une bouée de sauvetage pour les 10 à 12 résidents restant sur place, car elle alimente leur chauffage et leurs appareils de communication.

C'est littéralement une expulsion forcée de personnes vulnérables, de personnes malades (...). C'est triste puisqu'ils n'ont pas de maison, et on leur demande littéralement de récupérer leurs affaires et de partir , a-t-il souligné dans une entrevue.

La Municipalité affirme que les campements présentent un risque pour la sécurité et que de meilleures options de logement sont disponibles, notamment au Halifax Forum, un refuge de 70 lits situé à l'extrémité nord de la ville.

Mais, certains résidents sans logement affirment que le refuge du Forum est pire que le campement de Grand Parade, car il manque d'intimité et de sécurité.

Ouvrir en mode plein écran Le Forum d'Halifax, un aréna et un centre communautaire, abritera le nouveau refuge. Photo : CBC / Robert Guertin

Le campement de Grand Parade abritait, à son apogée, plus de 30 résidents sans-abri.

Dans un communiqué publié dimanche, Halifax a déclaré qu'elle s'attendait à ce que tout le monde parte d'ici lundi, ajoutant qu'il y aurait une approche mesurée pour répondre à ceux qui refusent.

Mercredi, la Municipalité a indiqué qu'il restait environ 29 personnes sur les quelques 55 qui résidaient dans les cinq campements sous le coup d'ordres d'évacuation.

La directrice administrative d'Halifax, Cathie O'Toole, a déclaré que la Municipalité avait le pouvoir légal d'expulser des personnes .

En août 2021, une manifestation au centre-ville d'Halifax est devenue violente quand Halifax a ordonné à la police de dégager des terrains publics les tentes et les abris temporaires en bois construits par des groupes de défense pour les sans-abris.

Des affrontements ont éclaté entre la police et les manifestants dans les rues bordées de magasins et de cafés, et les manifestants ont été aspergés au visage de produits chimiques irritants.