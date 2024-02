Vents violents : les régions de l’Outaouais et d’Ottawa relativement épargnées

Le vent a soufflé fort, mercredi soir, entraînant un certain nombre de pannes des deux côtés de la rivière des Outaouais.

Mêlés à de la pluie et à de la neige selon les endroits, ils pouvaient laisser craindre davantage de dégâts. Mais jeudi matin, la situation est relativement bonne dans les deux régions, par rapport à d’autres endroits au Québec.

Selon le bilan des interruptions signalées par MRC , les endroits les plus touchés sont la MRC de Papineau avec 9 interruptions, soit 1202 clients sur 20 600, la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, avec 26 interruptions et 1342 clients touchés sur 19 169 et la MRC des Collines-de-l’Outaouais avec 24 interruptions, soit 983 clients sur 29 952.

Au total, 4172 clients sont affectés par des pannes en Outaouais, sur 229 195, selon la mise à jour d’Hydro-Québec de 5 h 16.

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, Hydro Ottawa, quatre pannes étaient en cours, jeudi matin, touchant environ 200 clients.

Jeudi, les températures devraient se maintenir sous le point de congélation par plusieurs degrés. Selon les prévisions, elles remonteront vendredi et à compter de samedi, au moins quatre jours de temps printanier devraient se produire dans plusieurs régions.