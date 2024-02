Les forts vents ont le dessus sur le réseau électrique à plusieurs endroits

Les vents violents qui soufflent depuis mercredi soir ont un impact sur le réseau d'électricité dans la région selon Hydro-Québec.

Près de 22 000 de ses abonnés sont privés de courant ce matin.

Les MRC de Brome-Missisquoi et du Granit sont les plus touchées dans la région, avec, respectivement plus de 7 000 et plus de 6 000 clients sans électricité.

Les municipalités de Bromont et de Lambton sont les plus touchées sur ces territoires.

En ce qui concernent les autres MRC, le Haut-Saint-François, la Haute-Yamaska, Memphrémagog et Coaticook comptent aussi plus de mille clients d'Hydro-Québec sans électricité.

Pour sa part, Hydro-Sherbrooke rapporte 119 abonnés privés de courant jeudi matin.