Innocence Canada affirme qu'un règlement conditionnel « satisfaisant » a été conclu entre le gouvernement du Nouveau-Brunswick et deux hommes qui ont été reconnus coupables à tort d'un meurtre survenu en 1983.

Ron Dalton, coprésident de l'organisation qui représentait Robert Mailman et Walter Gillespie, affirme qu'aucun détail sur le montant versé aux deux hommes ne sera divulgué, ce qui est l'une des conditions du règlement.

Ouvrir en mode plein écran Robert Mailman et Walter Gillespie obtiendront une règlement conditionnel « satisfaisant », selon Innocence Canada. Photo : La Presse canadienne / Michael Hawkins

Mais il affirme que cet argent les aidera à vivre le reste de leurs jours un peu plus confortablement .

Le mois dernier, MM. Mailman, 76 ans, et Gillespie, 80 ans, ont été acquittés par la juge en chef de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, Tracey DeWare, dans le meurtre de George Gilman Leeman, le 30 novembre 1983.

M. Gillespie a purgé 21 ans de sa peine de prison à perpétuité tandis que M. Mailman en a purgé 18.

Robert Mailman souffre d'un cancer du foie en phase terminale et on lui a dit qu'il ne lui restait plus longtemps à vivre, tandis que Walter Gillespie survit avec une maigre pension et vit dans un appartement d'une seule pièce à 800 $ par mois.