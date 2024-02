Un centre de soutien aux personnes souffrant de dépendance ouvre à l’Université de Calgary

Le UCalgary Recovery Community (UCRC) Hub de l'Université de Calgary, un centre communautaire de rétablissement, a officiellement ouvert ses portes mercredi directement sur le campus de l'établissement postsecondaire.

Après avoir commencé à offrir des services de soutien en octobre, le centre propose désormais des rencontres de soutien individuelles, avec des pairs, et avec des travailleurs sociaux ainsi que des programmes de rétablissement, tels que les12 étapes des Alcooliques anonymes.

Victoria Burns, professeure associée en travail social à l'Université de Calgary et la directrice du centre UCRC , décrit l’établissement comme une initiative qui s'inscrit dans un mouvement international.

Elle explique que celui-ci s'inspire de programmes similaires offerts dans 150 établissements postsecondaires aux États-Unis.

Ceux-ci datent des années 1970 [...] et ça a seulement commencé à prendre vie au Canada en 2019 , indique la professeure.

On fait partie de ce mouvement de créer des programmes sur place pour les employés et les étudiants.

Alors que le centre de l’Université de Calgary est unique en son genre en Alberta, il se démarque également en Amérique du Nord comme étant le seul à offrir ses services tant aux étudiants qu’au personnel, et ce sous le même toit.

Étant elle-même en rétablissement depuis longtemps, Victoria Burns dit qu'il était crucial de créer cet espace pour l’ensemble de la communauté de l’université.

Avec cette approche, on peut vraiment [changer] la culture de stigmatisation et de discrimination qui entoure les dépendances , affirme-t-elle.

Selon elle, c’est ce changement d’attitude envers les personnes aux prises avec une dépendance maladie qui pourra créer un réel sentiment d'appartenance.

Ouvrir en mode plein écran Afin de développer le centre UCalgary Recovery Community et concentrer tous leurs efforts sur le soutien du personnel et des étudiants aux prises avec des dépendances, la directrice du centre, Victoria Burns, espère obtenir un financement pour les trois prochaines années. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

La recherche qui a précédé les opérations du centre a commencé en 2018, lorsque Victoria Burns a constaté un manque de soutien pour ses pairs ainsi que pour les étudiants qui luttent contre les dépendances.

En facilitant des rassemblements sociaux sans consommation, le centre UCalgary Recovery Community vise également à construire une communauté pour les personnes en rétablissement au sein du campus.

Ça prend du temps, mais petit à petit, on va y arriver.

En plus des programmes et des services proposés à partir du centre, des logements sans substance sont proposés dans le cadre des résidences existantes de l'université. Après avoir commencé avec quatre lits en octobre dans le cadre d'un projet pilote, ce nombre est maintenant triplé et passe à 12.

On veut grandir, et avoir plus de membres qui viennent [au centre] , indique Victoria Burns. On veut normaliser l'idée d’être en rétablissement, car ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte.

L'espace est ouvert aux personnes qui se rétablissent ou cherchent à se rétablir d'une toxicomanie ou d'une dépendance comportementale, y compris les troubles alimentaires et la dépendance aux jeux vidéo.

Un taux de dépendance élevé chez les jeunes adultes

La culture dominante de consommation d'alcool et de substances sur les campus postsecondaires est un moteur pour les niveaux élevés de dépendance dans ces environnements, indique Victoria Burns.

La directrice du centre se réfère à une enquête nationale sur la consommation de drogues et de la santé menée aux États-Unis en 2020. Celle-ci révèle que 20 % des jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans souffrent d'un trouble lié à la consommation de substances.

Ailleurs sur le web : Résultats de l'enquête nationale de 2020 sur la consommation de drogues et la santé aux États-Unis (Nouvelle fenêtre) , Administration des services de santé mentale et d'abus de substances (en anglais)

Rien qu'à l'Université de Calgary, cela représente environ 7000 étudiants , souligne-t-elle. Parmi eux, moins de 10 % demanderont de l'aide par crainte d'être stigmatisés.

Kat Pisani, étudiante à la maîtrise en arts de l'Université de Calgary, a réussi à déjouer les pronostics.

Cette dernière a fait appel à l'aide du centre lorsqu'elle a commencé son parcours de guérison de la dépendance cette année.

Ouvrir en mode plein écran Une véritable bouée de sauvetage, Kat Picani raconte ne jamais avoir eu l'impression d'être mal accueillie par le personnel du centre UCalgary Recovery Community. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Sans le [centre] UCRC, ma santé mentale, tout comme mes objectifs scolaires auraient été un véritable désastre , affirme-t-elle.

Le centre d'accueil est désormais officiellement ouvert au pavillon Yamnuska du campus, qui accueille les visiteurs du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.