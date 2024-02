Cinq mois après la défaite dans la circonscription de Jean-Talon, il est toujours difficile de comprendre comment la CAQ entend s'y prendre pour « reconquérir la confiance des gens de Québec », comme l'a promis le premier ministre, François Legault.

Dans un point de presse au lendemain du verdict des électeurs, l'automne dernier, le premier ministre avait souligné à quel point la Capitale-Nationale était importante. Il ne pouvait se résigner à perdre définitivement la région de Québec.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre du Québec commente la défaite de la CAQ lors de l'élection complémentaire dans la circonscription de Jean Talon, en octobre dernier Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Mais quels signaux la CAQ a-t-elle envoyés à la région depuis?

Les deux grands projets de transport sont sur pause. Le projet de zone d'innovation Innovitam a été abandonné. L'économie est en décroissance pour une première fois en plus de 20 ans à Québec. L'optimisme des entrepreneurs d'ici est en chute, selon un sondage de Québec International dévoilé en début d'année.

Le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, avait une chance de rassurer les gens d'affaires et les décideurs qui se demandent depuis quelques mois si la région est au cœur des préoccupations du gouvernement. Dans son discours devant la Chambre de commerce et d'Industrie de Québec, mardi, le ministre a raté la cible.

Il a parlé de ses orientations pour les prochaines années : la transformation énergétique, le déploiement de la filière batteries en Mauricie, le projet d'usine Northvolt et les autres zones d'innovation à Bromont et Sherbrooke, par exemple.

Rien de spécifique pour la région de Québec. Le projet d'investissement le plus proche demeure l'acquisition récente par le gouvernement des terrains de Rabaska, à Lévis. Ce n'est pas Québec pour vous, n'est-ce pas? , a répondu le ministre devant l'insistance des journalistes qui lui demandait de nommer un projet pour la Ville de Québec.

Je pense que ça va bien

Au-delà des considérations géographiques, le ministre Fitzgibbon estime que la Ville de Québec n'est pas en reste. Il affirme que son gouvernement a procédé à des investissements records depuis 2018. Investissement Québec aurait doublé sa participation financière dans des entreprises de la région pour soutenir leur croissance. Moi, j'ai les faits , a-t-il martelé pour démontrer que la région reçoit sa juste part du gâteau.

Le ministre n'est pas d'accord avec ceux qui croient que la région souffre de la valse-hésitation du gouvernement pour réaliser de grands projets. Pourtant, l'Institut de développement économique du Québec, l'IDU, dit le contraire. Des promoteurs immobiliers ont mis sur la glace leurs projets de construire 7000 nouveaux logements en attendant que le gouvernement statue sur un projet de transport structurant.

Pierre Fitzgibbon ne commente pas les récentes données du Conference Board du Canada rendues publiques par Radio-Canada. L'an passé, la région a connu une croissance négative de 0,4 %. Dans ses commentaires, le Conference Board souligne, lui aussi, que le contexte actuel de Québec ne favorise pas les investissements privés.

Le ministre pense que ça va bien.

Pas de pénurie

Il était plutôt surprenant d'entendre le ministre affirmer avec aplomb que la Capitale-Nationale n'a pas d'enjeux de main-d'œuvre. La région de Québec enregistre un taux de chômage parmi les plus bas au pays, mois après mois, depuis des années et le vieillissement de la population est plus rapide qu'ailleurs. Il y a plus de postes disponibles dans la région qu'il y a de personnes au chômage. C'est devenu un frein à la croissance économique pour plusieurs entreprises.

Dans son discours, le ministre a dit vouloir rester connecté aux réalités de la communauté d'affaires. Ses commentaires sur la vigueur de l'économie de Québec ont plutôt laissé entendre le contraire.