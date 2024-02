Tendance à la baisse du cancer du poumon et de maladies pulmonaires à Rouyn-Noranda

De nouvelles données rendues publiques par le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) confirment une tendance à la baisse pour les maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC) à Rouyn-Noranda. Une donnée qui avait suscité beaucoup de réactions dans le dossier de la qualité de l’air.

Les maladies pulmonaires obstructives chroniques regroupent la bronchite chronique et l’emphysème. Ce sont des maladies causées en grande partie par le tabagisme et se caractérisent par une obstruction progressive et partiellement réversible des voies respiratoires.

Deux taux sont calculés chaque année pour déterminer la quantité de personnes ayant cette maladie sur le territoire. Il y a le taux de prévalence des MPOC , qui est défini comme étant la proportion actuelle de gens qui souffrent de la maladie. Il y a aussi l’incidence des MPOC , qui consiste à calculer le nombre de nouveaux cas de la maladie dans une année précise.

Dans les deux cas, on constate dans le document du CISSS-AT (Nouvelle fenêtre), une baisse constante à Rouyn-Noranda dans les dernières années.

D’abord, le taux de prévalence des MPOC est passé de 14,6 par 1000 habitants en 2015-2016 à 12,4 par 1000 habitants en 2021-2022. Le taux de prévalence à Rouyn-Noranda demeure le plus élevé de l'Abitibi-Témiscamingue.

Taux de prévalence des MPOC en 2021-2022 Territoires Taux par 1000 habitants Ville de Rouyn-Noranda 12,4 MRC d’Abitibi-Ouest 12,3 MRC de La Vallée-de-l’Or 11,4 MRC d’Abitibi 9,0 MRC de Témiscamingue 7,7 Moyenne provinciale 8,7 MPOC : Maladies pulmonaires obstructives chroniques Source : CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue

Ouvrir en mode plein écran Le document Taux de prévalence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) a été mis à jour en février 2024. Photo : Capture d'écran : CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue

Qualité de l'air à Rouyn-Noranda Consulter le dossier complet Qualité de l'air à Rouyn-Noranda Consulter le dossier complet Suivre Suivre

La différence la plus importante est constatée au niveau de l’incidence des MPOC , c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas de la maladie chaque année.

La Ville de Rouyn-Noranda affichait une incidence de 14,3 par 1000 habitants en 2013-2014. Le nombre de nouveaux cas est en baisse constante (Nouvelle fenêtre), s'établissant à 5,9 cas par 1000 habitants en 2021-2022. C’est le plus bas taux de la région.

C’est donc dire que plus de gens en sont encore malades à Rouyn-Noranda que dans les autres MRC de la région, mais de moins en moins de personnes développent la maladie au cours des dernières années.

Taux d’incidence des MPOC en 2021-2022 Territoires Taux par 1000 habitants Ville de Rouyn-Noranda 6,2 MRC d’Abitibi-Ouest 6,3 MRC d’Abitibi 6,3 MRC de Témiscamingue 6,4 MRC de La Vallée-de-l’Or 11,8 Moyenne provinciale 5,9 MPOC : Maladies pulmonaires obstructives chroniques Source : CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue

Ouvrir en mode plein écran Le document Taux d'incidence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) a été mis à jour en février 2024. Photo : Capture d'écran : CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue

L'indice du cancer du poumon aussi à la baisse

De nouvelles données de santé publiées le 31 mars 2023 sur le site Internet du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue démontrent que l’indice du cancer du poumon diminue à Rouyn-Noranda. Il est maintenant au même niveau que la moyenne des autres MRC de la région pour les années 2015 à 2019.

Le taux d’incidence du cancer du poumon s'est établi à 145 cas pour 100 000 personnes à Rouyn-Noranda entre 2010 et 2014. Il s'établit maintenant à 121 cas pour 100 000 personnes entre 2015 et 2019.

Taux d’incidence du cancer du poumon (2015-2019) Territoires Nombre annuel moyen Taux ajusté pour 100 000 personnes MRC de La Vallée-de-l'Or 60 134 Ville de Rouyn-Noranda 55 121 MRC d'Abitibi-Ouest 29 117 MRC de Témiscamingue 21 112 MRC d'Abitibi 29 111 Abitibi-Témiscamingue 195 121 Province de Québec 10 091 110 Source : CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue

Radio-Canada a pu consulter les données jusqu’en 1985 et jamais l’incidence du cancer du poumon n’a été aussi basse à Rouyn-Noranda.