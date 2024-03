Les commerces et restaurants torontois qui vendent de la nourriture à emporter doivent désormais demander à leurs clients s’ils souhaitent avoir des ustensiles jetables, des serviettes en papier ou des sachets de ketchup avant de leur remettre.

Ce nouveau règlement représente une évolution dans la stratégie de réduction de l'utilisation des objets à usage unique de la Ville de Toronto. La première phase du projet, adoptée par le conseil municipal en 2018, reposait uniquement sur des gestes volontaires.

Les commerçants pouvaient alors choisir de proposer ces ustensiles plutôt que de les fournir spontanément, ainsi qu'accepter des gobelets des clients. Ils sont désormais tenus d'avoir cette attitude.

Les organismes en faveur de la réduction des déchets saluent une évolution positive, qui appelle selon eux des actions plus ambitieuses pour la future phase 3. Les restaurateurs, eux, se satisfont de ces changements limités. Ils souhaitent néanmoins un peu de flexibilité si la mise en œuvre se heurte à des défis.

Toronto en avance, puis en retard

Pour Emily Alfred, chargée de la lutte contre le gaspillage à l'organisme militant Toronto Environmental Alliance, il était temps que les conseillers municipaux votent en faveur de la phase 2 en décembre dernier. Toronto a entrepris un plan stratégique de réduction des déchets à usage unique et d’autres villes ont commencé plus tard, mais elles sont allées bien plus loin , affirme-t-elle.

Selon elle, des consultations et sondages montrent que 70 % des clients disent ne pas vouloir d’accessoires quand on leur en donne. Elle estime que ce simple règlement rend plus simple de dire " non merci " et pourrait réduire cet usage de 70 % .

« Cette mesure ne va pas assez loin. Nous pensons qu'elle est juste un premier pas et que la ville doit en faire beaucoup plus », estime Emily Alfred de Toronto Environmental Association.

Maximilien Roy, vice-président aux affaires gouvernementales de l'association Restaurants Canada, qui représente les restaurants au pays, se satisfait globalement de l'approche retenue par la Ville de Toronto.

Seuls, des petits enjeux plus techniques peuvent selon lui justifier des aménagements si des difficultés sont rencontrées lors des premières semaines, par exemple pour les sacs en papier. Mais il estime que les restaurants sont relativement prêts .

Des solutions et des déceptions

Megan Takeda-Tully est la fondatrice de Suppli, une jeune entreprise qui offre des contenants réutilisables aux restaurateurs et traiteurs.

Sur le modèle d'une consigne, les particuliers peuvent rapporter les contenants dans une cinquantaine de lieux tandis que les entreprises peuvent bénéficier des locaux professionnels de la société.

Je comprends le raisonnement de la Ville , explique-t-elle, mais nous espérions davantage sur les gobelets et les contenants de nourriture . Megan Takeda-Tully juge que les options positives pour les commerces existent désormais et ne demandent qu'à se généraliser.

Le règlement concerne les pailles, les couverts, serviettes, les porteurs de boissons ou encore les paquets de sauce, mais pas les contenants de la nourriture.

Je pense qu’il y a un grand marché pour la vaisselle réutilisable, affirme-t-elle. Chez les établissements partenaires de son entreprise, 10 à 12 % des clients demandent un contenant lavable malgré un petit frais (0,75 $) et le retournent sous deux semaines.

Quentin de Becker, membre de l'organisme Scarborough Zero Waste, qui a participé aux consultations municipales au sujet du règlement, regrette des renoncements qu’il estime un peu politiques , ce qui nuit à l’efficacité de la mesure.

On a senti que quand ce sont de grosses entreprises, ils avaient un peu un statut, une dérogation , témoigne-t-il. Il déplore notamment que le demander d’abord ne s’applique pas aux gobelets de boisson.

Même si les commerces doivent accepter les gobelets propres des clients s'ils le demandent, les gobelets jetables resteront la norme.

Notre groupe est heureux que le monde politique ait pris des mesures , résume-t-il. Mais nous trouvons que la Ville aurait pu être un peu plus audacieuse .

Des actions plus ambitieuses à partir de 2025?

Si l'étape 2, encore peu contraignante, fait relativement consensus, passer à la suite pourra s'avérer plus délicat. Au cœur des débats se trouvait le fait que les restaurants soient obligés ou non d'accepter les contenants réutilisables.

Maximilien Roy explique que la profession a obtenu cette concession en argumentant sur des questions d'hygiène. Qu'est-ce qu'on fait si un contenant n’est pas propre? , questionne-t-il. Est-ce que le restaurant peut dire " non, on ne va pas mettre votre boisson dans ce verre "?

La troisième étape permettrait aux clients d'utiliser leurs contenants en plastique dans les restaurants.

Il soulève même le cas de la responsabilité légale en cas de contamination . Pour Megan Takeda-Tully, ces enjeux sont adressés par une société comme la sienne : Nous reprenons tous nos contenants pour qu’ils soient nettoyés et désinfectés selon des standards professionnels .

Le site de la Ville de Toronto indique qu’en 2025, le service de gestion des déchets transmettra au conseil des recommandations pour élargir cette politique aux événements d'envergure, à l'acceptation systématique des boîtes des clients et l'obligation d'avoir de la vaisselle lavable pour la consommation sur place.

Aucune date n’est encore avancée pour la mise en place. Emily Alfred espère que Toronto n’attende pas 3 ans cette fois-ci pour passer à l’étape suivante.