Aide aux élus municipaux : une mesure bien accueillie au Saguenay-Lac-Saint-Jean

De nombreux élus de la région accueillent favorablement les nouveaux investissements pour améliorer le soutien psychologique aux élus municipaux.

La ministre Andrée Laforest a annoncé deux millions de dollars sur cinq ans pour offrir les services téléphoniques d'un psychologue aux élus et leur famille ainsi que de la formation plus ciblée aux nouveaux élus.

La mairesse d'Alma, Sylvie Beaumont, fait de la politique depuis 20 ans et elle constate que les réseaux sociaux ont ouvert la porte aux dérapages.

Mais souvent, ces gens-là n’ont pas suivi les dossiers ou se permettent des commentaires disgracieux ou des choses qui ne se faisaient pas auparavant. Auparavant, il fallait que tu viennes au conseil de ville, tu t’adressais directement au conseil de ville, mais maintenant, n’importe qui peut dire n’importe quoi parce qu’ils ont une tribune. Et c’est très difficile de ne pas se laisser atteindre par ça parce que dans le fond, on est humain , a relaté la mairesse.

La mairesse d'Alma, Sylvie Beaumont

Des services téléphoniques d'un psychologue seront aussi offerts aux élus et à leur famille qui le désirent.

Le maire de Roberval, Serge Bergeron, estime que ces avancées sont essentielles pour assurer la relève dans le monde municipal. Il est bien placé pour en parler puisqu’il a déjà porté plainte à la police pour des menaces proférées à son endroit sur les réseaux sociaux.

En cas de conflit, comme offrir des services de médiation, je pense que c’est bienvenu parce qu’avec la situation actuelle, on se demande si ça va progresser encore pour les deux prochaines années. Est-ce qu’on aura encore des gens intéressés à se présenter aux élections municipales avec un état de situation comme celui-là? C’est préoccupant et oui ça prend des services.

Une ancienne élue applaudit

Pour l’ancienne conseillère municipale de Saguenay, Christine Boivin, il était temps que le gouvernement agisse. Christine Boivin a été conseillère municipale de 2013 à 2017 et s'est retrouvée au cœur d'un différend en voulant faire la lumière sur la gouvernance au Camping Jonquière.

Christine Boivin a été conseillère municipale de 2013 à 2017 à Saguenay.

À un moment donné, je suis à l’hôtel de ville, je travaille, il y a une page couverture d'un journal et les journalistes me courent après et j’ai une poursuite d’un demi-million de dollars qui n’avait pas sa raison d’être. C’est une forme d’intimidation parce qu’on m’empêchait de faire mon travail. L’intimidation, c’est large , dit-elle.

Elle affirme qu'elle n'a eu accès à aucun soutien psychologique particulier, mis à part les services payés par le cabinet de l'Équipe du renouveau démocratique (ERD) à ce moment-là. Christine Boivin déplore que le climat soit encore aussi difficile dans le monde municipal.

Oui c’est vraiment désolant de le voir ce qui se passe, et en même temps, j’espère que ça va diminuer la tension parce que qu’il se passe des choses comme ça, les dossiers n’avancent pas.

D'après les informations de Catherine Paradis