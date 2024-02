Des besoins criants au Refuge pour animaux du Témiscamingue

Le Refuge pour animaux du Témiscamingue a besoin d'argent pour réaliser des projets et assurer sa pérennité. Depuis le début de l’année, une vaste campagne de financement est d'ailleurs en cours.

La coordonnatrice Céline Girard ne s'en cache pas : le plus grand défi du refuge demeure le financement. On ne reçoit pas un chèque, comme ça, du gouvernement pour nous aider parce qu’on est un OBNL. Il n’y a aucune subvention, rien. Pour les animaux, il n’y a rien , laisse tomber Mme Girard.

L'organisme à but non lucratif vit grâce aux dons, aux frais d'adoption et par les ententes de services avec les municipalités.

Le Refuge pour animaux du Témiscamingue est en opération depuis 2018 tout près du village de Laverlochère.

Ces sommes servent au bon fonctionnement du refuge et une collecte de fonds est nécessaire pour développer des projets. Les améliorations souhaitées visent surtout les chiens.

On veut pouvoir mettre des enclos extérieurs, indique Céline Girard. On aimerait aussi avoir pour nos chiens une quarantaine avec des trappes qui donneraient sur l'extérieur, un peu comme ça se fait ailleurs.

Des canettes et des tirages

La coordonnatrice a lancé plusieurs petites initiatives, comme des tirages et des mises aux enchères sur les réseaux sociaux.

On veut aussi faire une collecte de consignes à large échelle. Il était déjà possible de laisser ses canettes au refuge, mais le nouvel objectif est de passer dans chaque municipalité.

La coordonnatrice Céline Girard est impliquée au sein du refuge depuis plusieurs années.

Mme Girard souhaite organiser un événement de grande envergure pour mobiliser la population autour de la mission du refuge.

On est une cause parmi tant d'autres. Parfois, la cause animale est peut-être moins importante, je dirais.

L’organisme compte sur l’aide d’une quinzaine de bénévoles pour fonctionner. Le refuge souhaite augmenter sa banque de candidatures.

Les chats reçoivent la visite des bénévoles au moins deux fois par jour pour vider leur litière et se faire cajoler.

Moins de chats pour une meilleure santé

Le refuge peut accueillir une vingtaine de chats et deux chiens à la fois pour le moment. Céline Girard doit régulièrement refuser des chats pour éviter une surpopulation féline.

Plus il y a de chats, plus il y a de possibilités de maladies, de batailles. Et c’est beaucoup plus de soins , signale-t-elle.

L’automne dernier, les appels pour placer des chats abandonnés se multipliaient. J’ai arrêté de compter à 400! , se souvient Mme Girard.

Il peut être difficile émotionnellement pour l’équipe de refuser des chats, mais ce contrôle est nécessaire. Depuis quelques mois, ça va bien parce que je suis vraiment très stricte. Je sais que ç’a créé un peu de frustration chez certains citoyens ou même des municipalités , concède-t-elle.

Le nombre de chats disponibles pour l'adoption est exceptionnellement bas ces derniers temps, puisque certains ont été transférés dans un autre refuge.

Une roulotte de chantier est en préparation pour transférer le lieu où les chats font leur quarantaine à l’extérieur du refuge.

Bientôt l’aide d’un contrôleur animalier

Des discussions sont en cours afin d'obtenir un contrôleur animalier sur le territoire. Son rôle visera à faire appliquer le règlement sur les animaux et donner des contraventions au besoin.

Il faut avoir des ententes avec les municipalités, le MAPAQ et la SQ pour que le contrôleur soit autorisé à intervenir , précise Céline Girard.

Présentement, chaque municipalité possède son propre règlement. Le refuge souhaite que le règlement soit uniformisé pour l'ensemble du Témiscamingue.

La belle Louna n'aime pas se faire flatter, mais elle apprécie tout de même la présence humaine.

Les devoirs du propriétaire

L’enregistrement et la médaille pour son chien ou son chat sont obligatoires, rappelle Céline Girard. En 2024, il va y avoir beaucoup de sensibilisation. Le citoyen a des obligations envers son animal , rappelle-t-elle.

Le propriétaire doit garder son animal sur son terrain et ça vaut pour les chats , ajoute Mme Girard. Même si les chats errants se font plus présents dans les régions agricoles, elle insiste : Moins d’animaux dehors, moins de reproduction.

Elle constate que les abandons liés au logement se font rares au Témiscamingue. C’est parfois l’état de santé qui force les propriétaires à se départir de leur animal. Il y en a que c’est triste quand ils viennent porter leur minou , raconte Céline Girard.

Les chats sont en quarantaine pendant trois semaines avant de pouvoir se mêler aux autres et d'être mis en adoption.