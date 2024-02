Le maire de Louiseville en a assez de « la loi des dindes »

Le maire de Louiseville, Yvon Deshaies, affirme que plusieurs citoyens se sentent menacés par la présence d’un troupeau de dindes sauvages dans le secteur, alors que certains citoyens lui ont raconté avoir été attaqués par les bêtes. Il déplore de ne pas pouvoir agir.

Le maire de Louiseville s’impatiente et demande le droit d’agir pour contrôler la présence de dindes sauvages agressives qui sévissent dans sa ville.

M. Deshaies affirme que l’hôtel de ville a reçu des appels à propos d’une vidéo qui a été publiée mardi sur les réseaux sociaux, qui montre un homme en train d’être pourchassé par une dinde sauvage près du centre-ville de Louiseville.

Le maire a réclamé une intervention rapide des agents du ministère de la Faune pour régler ce problème qui selon lui est la source de craintes à Louiseville.

Ouvrir en mode plein écran Une vidéo publiée sur Facebook montre un homme en train de se faire pourchasser par une dinde sauvage. Photo : Facebook/Élaine Mineau

Dans ce secteur-là, c'est de jeunes familles avec des enfants , dit-il, affirmant que certains parents s’étaient résignés à aller porter leurs enfants à l’école en auto par crainte des dindes.

Devant l’absence de réponse rapide des agents de la faune, M. Deshaies affirme qu’il a souhaité embaucher un trappeur, pour capturer la dinde agressive.

Mais ce ne sera finalement pas possible, on lui aurait expliqué qu'il s'agit d'une manœuvre illégale, passible d'une amende et qu'en évitant de les nourrir et s'en approcher, cette espèce ne représente pas une menace.

Frustré par cette réponse, M. Deshaies a affirmé que c'est la loi des dindes chez nous à Louiseville , et qu’il était pour cette raison incapable d’aider ses concitoyens à se débarrasser des dindes sauvages.

M. Deshaies a d’ailleurs affirmé qu’il n'exclut pas l’idée d’agir en contravention avec la loi si c’est pour protéger ses concitoyens.

J’en ai assez, je n’attendrai pas qu'un enfant se fasse défigurer chez nous , indique-t-il.

D'après une entrevue à l'émission En direct