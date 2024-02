Attaques de James Smith : une enquête qui blesse, mais qui favorise aussi le deuil

Depuis lundi, plusieurs membres de la Nation crie James Smith, en Saskatchewan, ont vu et entendu plus d'une dizaine de preuves et de témoignages dans le cadre de l’enquête du coroner portant sur l'arrestation et la mort de Myles Sanderson, l'auteur des attaques survenues dans leur communauté en septembre 2022. Des informations qui ont parfois été difficiles à absorber, mais qui permettent aussi de panser des plaies.

Que s’est-il passé le 4 septembre 2022? Le 4 septembre 2022, Myles Sanderson a poignardé 11 personnes, dont son frère, Damien Sanderson, et en a blessé 17 autres(Nouvelle fenêtre) dans la Nation crie James Smith et dans le village voisin de Weldon, en Saskatchewan. Il s’agit de la pire attaque à l’arme blanche de l’histoire du Canada. S'en est suivie une chasse à l’homme pendant trois jours(Nouvelle fenêtre), jusqu'à ce que les forces de l’ordre aient repéré, le 7 septembre, la voiture volée dans laquelle se déplaçait Myles Sanderson près du village de Rosthern, à 66 km au nord-est de Saskatoon. Peu de temps après son arrestation, le fugitif s'est retrouvé en état de détresse respiratoire(Nouvelle fenêtre). Des ambulanciers ont été appelés sur les lieux pour l’emmener dans un hôpital de Saskatoon, où son décès a finalement été déclaré.

Il n'a montré aucun remords , regrette l’ex-conjointe du tueur, Vanessa Burns, après avoir visionné la vidéo de son arrestation. On voit qu'il se moquait de ce qu'il avait fait, alors pourquoi devrais-je avoir des remords pour lui? La première fois que j'ai vu la vidéo, ça m'a rendue triste, mais quand je l'ai regardée [mercredi], je me suis sentie soulagée.

Ouvrir en mode plein écran « De voir la vidéo [de son arrestation], ça m’aide à faire mon deuil », explique Vanessa Burns. Photo : La Presse canadienne / Liam Richards

Au cours de la première enquête du coroner organisée en janvier et qui portait sur les victimes et sur les moyens à prendre pour éviter qu’un drame similaire se répète, Mme Burns avait offert un témoignage émouvant sur la relation violente dans laquelle elle se trouvait et la détresse qu’elle avait ressentie le 4 septembre 2022.

[Ce soulagement] je ne sais pas si c'est bien ou mal. Il a attaqué ma famille [...] Il a fait du mal à ses enfants.

Ouvrir en mode plein écran Darryl Burns se dit satisfait des réponses qu'a pu lui apporter cette enquête du coroner. Photo : La Presse canadienne / Liam Richards

Attaques au couteau en Saskatchewan Consulter le dossier complet Attaques au couteau en Saskatchewan Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Un mélange d’émotions que ressent également Darryl Burns, dont la sœur a été tuée le 4 septembre 2022.

Publicité

J'ai des sentiments mitigés , reconnaît-il. On ne souhaite jamais la mort à quelqu'un. Mais, en même temps, s'il était allé en prison, il aurait pu obtenir une nouvelle libération conditionnelle et ressortir.

Peu de temps avant le drame, Myles Sanderson avait passé plusieurs années derrière les barreaux. Il avait obtenu une libération d'office quelques mois seulement avant les attaques.

Au moment de son arrestation, le fugitif a demandé aux policiers combien de personnes il était parvenu à tuer. Des paroles qui ont blessé Brian Buggy Burns.

Ça fait mal , dit-il. J’ai perdu ma femme et mon fils dans ces attaques.

Il se dit toutefois soulagé par ces deux enquêtes, soulignant qu’elles lui permettaient de faire son deuil et de calmer son esprit .

Publicité

Même son de cloche du côté de Darryl Burns et de Vanessa Burns. Cette dernière précise d'ailleurs que cette enquête a pu répondre à certaines questions qu’elle avait.

Comment est-il mort? Je voulais savoir comment ça s’était passé , explique Mme Burns. De voir la vidéo, ça m’aide à faire mon deuil.

Elle espère maintenant que la vie de sa famille pourra reprendre un cours normal, notamment pour ses enfants.

La demande pour une enquête nationale est répétée

Dès le début de cette seconde enquête du coroner, le chef de la Nation crie James Smith, Wally Burns, a réitéré ses appels pour qu’une enquête nationale soit mise en place au sujet de ces attaques.

Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir une enquête nationale? [...] Une enquête du coroner, ça ne fait que rouvrir les plaies , déplore-t-il.

Je veux aller au niveau supérieur et dire au Canada : "Réglons ce problème. Ce n’est pas notre problème, c’est votre problème."

Ouvrir en mode plein écran Selon Wally Burns, plusieurs membres de la Nation crie James Smith demandent également qu’une enquête nationale soit ouverte. Photo : La Presse canadienne / Liam Richards

Le système de justice en entier a laissé tomber notre communauté et probablement le reste des Premières Nations du Canada , accuse-t-il, rappelant l’impact intergénérationnel qu’ont eu les pensionnats sur les Autochtones du pays.

Selon Wally Burns, plusieurs membres de la Nation crie James Smith demandent également qu’une enquête nationale soit ouverte.

Au lendemain de la première enquête du coroner, le 1er février dernier, la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan affirmait que cette tragédie était un enjeu national qui mériterait une enquête nationale, et non une enquête du coroner.