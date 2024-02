Saumon d’élevage : des Premières Nations demandent à rencontrer Justin Trudeau

Devant un processus de consultations qui n’en finit pas avec Ottawa, des Premières Nations de la Colombie-Britannique réclament une rencontre d’urgence avec Justin Trudeau afin qu’il réaffirme son intention de mettre un terme à la salmoniculture en filets ouverts dans l’océan Pacifique d'ici 2025.

Depuis l’été 2022, le ministère de Pêches et Océans Canada (MPO) mène des consultations entre autres auprès du gouvernement provincial, des Premières Nations et des acteurs de l’industrie du saumon d’élevage pour mettre sur pied un plan de transition pour une aquaculture durable.

L’objectif : limiter les interactions avec les espèces de saumons sauvages du Pacifique, en déclin, et faire du secteur de la salmoniculture un chef de file de l'économie bleue au Canada.

Mais les choses ne se passent pas comme prévu : les consultations, qui devaient se terminer en juin 2023, se poursuivent indéfiniment et le plan de transition pour l’industrie se fait toujours attendre.

Ouvrir en mode plein écran La ferme de saumon Okisollo, près de Campbell River, sur l'île de Vancouver. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Nous voulons partager notre expérience et nos inquiétudes au premier ministre , explique Bob Chamberlin, président de l'Alliance des Premières Nations pour la protection du saumon sauvage (FNWSA).

Selon l’Alliance, qui représente plus de 120 Premières Nations à travers la Colombie-Britannique, le ministère de Pêches et Océans sape tranquillement la promesse du premier ministre et se range du côté de l’industrie.

Les attentes des Premières Nations ne sont pas réellement prises en compte. De ce que nous voyons des derniers échanges, il semblerait que le fédéral entende mettre en place des règles et une transparence plus sévères pour l’industrie, mais sans la forcer à quitter l’océan.

Devant la réponse du ministère transmise à la Première Nation Homalco lors de la phase 4 des consultations, il est douloureux de voir que les dés sont pipés depuis le début , indique pour sa part le chef Darren Blaney.

En plus d’une rencontre d’urgence avec Justin Trudeau, la FNWSA demande également à rencontrer le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, ainsi que le chef conservateur, Pierre Poilievre.

Les leaders politiques de ce pays, sans égard à leur allégeance, doivent comprendre à quel point il est critique de protéger le saumon sauvage du Pacifique. Il s’agit ici d’incarner un réel exemple de réconciliation au pays, souligne Bob Chamberlin.

Lors de la publication de ce texte, le bureau du premier ministre n'avait pas encore indiqué si une rencontre serait possible entre le gouvernement fédéral et les Premières Nations de la Colombie-Britannique. De son côté, Pêches et Océans Canada n'avait pas encore répondu à nos questions.