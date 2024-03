Un Vancouvérois tente de sauver sa famille à Gaza, mais se heurte aux règles d’Ottawa

Le Vancouvérois Nasser Najjar se considère la seule bouée de sauvetage pour neuf membres de sa famille coincés dans la bande de Gaza, mais le programme mis sur pied par le gouvernement canadien pour accueillir les ressortissants palestiniens ne le rassure pas pour la suite des choses et nourrit son sentiment d’impuissance.

Tous les matins, son premier geste en se levant, depuis octobre, c’est de vérifier ses réseaux sociaux pour s’assurer que ses proches sont toujours en vie. Je regarde à quelle heure a été envoyé le dernier message dans nos groupes de discussion et je lis les nouvelles pour voir si leurs noms n'apparaissent pas dans les bilans de morts et de blessés , raconte-t-il.

La bouée de sauvetage au bout du fil

Ouvrir en mode plein écran Nasser Najjar espère mettre tous les membres de sa famille hors de danger avec le programme de visa temporaire mis sur pied par Ottawa, dont ses trois soeurs et sa nièce. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté de Nasser Najjar

Cumulant trois emplois, le père de famille affirme être la seule source de revenus de ses proches depuis cinq mois, car il leur est devenu impossible de travailler.

Ma soeur dit qu’elle est maintenant habituée à entendre les cris qui suivent les bombardements.

Ouvrir en mode plein écran La connexion instable rend parfois les appels impossibles avec sa famille, plongeant Nasser Najjar dans l'inquiétude pour plusieurs heures. Photo : Radio-Canada

Quand il ne travaille pas, Nasser Najjar discute régulièrement avec sa famille, même si la connexion est rarement stable à Gaza.

Je viens de marcher sept heures pour trouver des conserves, il n’y a plus de vraie nourriture , raconte sa petite sœur, Razan Najjar, au bout du fil depuis Rafah. La voix hachurée provenant du téléphone explique que les journées sont passées à chercher des médicaments et des vivres, juste pour survivre. On ne vit plus au jour le jour, on vit seconde par seconde, on n’est pas en sécurité , poursuit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Des enfants réfugiés tendent des bols pour qu'on leur donne à manger dans une école à Rafah. Photo : afp via getty images / MOHAMMED ABED

Nous sommes une famille, éduquée, de la classe moyenne. Je n'aurais jamais pensé entendre ma soeur me dire un jour qu’elle était heureuse d'avoir trouvé des chaussettes ou encore des produits d'hygiène féminine, mais c’est là qu’on est rendu , raconte celui qui ne cache pas sa fierté pour ses grandes soeurs, des médecins, et pour son petit frère, étudiant en ingénierie.

L’espoir, puis la déception

Le Vancouvérois précise que plusieurs de ses connaissances et de ses proches sont morts depuis le début des bombardements.

Ouvrir en mode plein écran Rafah a été la cible de nouvelles frappes aériennes israéliennes dimanche. Photo : Getty Images / MOHAMMED ABED

Quand le gouvernement du Canada a annoncé son programme de visa temporaire pour accueillir des ressortissants palestiniens de Gaza, il y a vu une lueur d’espoir pour sa famille.

Cette lueur s’est toutefois rapidement éteinte quand il a appris que ce programme a un plafond de 1000 personnes, un maximum trop bas selon le Vancouvérois : ça met la communauté en compétition, car on veut tous aider notre famille , dit-il. Malgré tout, Nasser Najjar s’est empressé de faire une demande, qui n'a pas été retenue.

Au 26 février 2024, nous avons 986 demandes acceptées en traitement , écrit dans un courriel d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Le ministère ajoute que 12 Palestiniens ont pu quitter Gaza par leur propre moyen et ont été autorisés à venir au Canada. Ce chiffre plombe le peu d’espoir du Canadien-Palestinien, qui se sent à bout de ressources.

Ouvrir en mode plein écran Nasser Najjar avait visité sa famille l'an dernier, alors qu'elle vivait dans la ville de Gaza. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté de Nasser Najjar

Un plafond mobile qui crée de la confusion

Depuis le dévoilement du programme, Ottawa maintient que le plafond de 1000 réfugiés pourrait être révisé en fonction du développement de la situation, générant un niveau d'incertitude que déplore Nasser Najjar.

Selon le Conseil canadien des réfugiés, l’absence de clarté du gouvernement entretient une certaine confusion pour les familles au Canada. S’il n’y a pas un vrai maximum, il faudrait que ce soit clairement indiqué, sinon ils devraient garder ça ouvert à tous , souligne, Gauri Sreenivasan, porte-parole de l’organisme. Cela affecte des prises de décision de vie ou de mort pour des familles.

Le gouvernement affirme que les plafonds de demandes et les dates de fin sont couramment utilisés dans le cadre des politiques publiques , mais le Conseil canadien des réfugiés souligne qu’il n’y avait pas eu de plafond pour accueillir les Ukrainiens, affirmant que près d'un million de visas ont été approuvés et que 200 000 Ukrainiens ont pu venir au Canada.

C’est important que le Canada soit conséquent et équitable dans ses réponses humanitaires , précise Gauri Sreenivasan, qui soutient que les programmes qui ont été lancés pour les Palestiniens et les Soudanais cette année sont insuffisants.

Ouvrir en mode plein écran Hedy Fry, la députée libérale de Vancouver-Centre, dit que son bureau fait son possible pour aider Nasser Najjar à sauver sa famille. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Hedi Fry, la députée fédérale de la circonscription où vit Nasser Najjar, affirme que les membres de sa famille pourraient être sélectionnés, particulièrement si le plafond augmente. Elle précise toutefois que cette augmentation n’est pas du ressort du Canada.

Dans le cas de l’Ukraine, le gouvernement ukrainien laissait les gens partir et n'arrêtait personne, selon elle. Maintenant, on doit travailler avec les gouvernements israéliens et égyptiens. Ce sont eux qui choisissent le plafond, pas nous , explique-t-elle, ajoutant que son bureau fait son possible pour aider.

Coincé dans les considérations diplomatiques

Les personnes dont le dossier est accepté doivent sortir de Gaza par leurs propres moyens. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada précise par écrit que le gouvernement du Canada a transmis aux autorités locales, pour approbation, les noms des personnes qui ont passé l'examen préliminaire d'admissibilité et de recevabilité, mais il ne décide pas [...] qui peut sortir de Gaza .

Selon le ministère fédéral, Israël et l’Égypte déterminent leurs propres conditions d’entrée et de sortie et le Canada n'a que peu d'influence.

Ouvrir en mode plein écran Une image satellite du poste frontalier de Rafah, qui sépare la bande de Gaza et l'Égypte. Photo : Reuters / MAXAR TECHNOLOGIES

Selon l'ancien ambassadeur du Canada en Égypte Ferry de Kerckhove, le plafond existe pour des questiosn de sécurité. Dès qu’on parle du Moyen-Orient, on peut être certains que tous les services canadiens de sécurité se demandent quelles seront les difficultés , souligne-t-il.

Il croit également que le pouvoir de négociation d’Ottawa en matière d'aide aux ressortissants de cette région a diminué, ces dernières années, notamment en raison des relations diplomatiques appauvries avec certains acteurs du monde arabe.

Ouvrir en mode plein écran Selon Ferry de Kerckhove, le Canada joue un rôle moins important sur la scène internationale depuis quelques années, ce qui peut avoir un effet sur des négociations en temps de crise. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Vous remarquerez que nous étions parmi les tout derniers à pouvoir rapatrier des Canadiens , dit-il, en référence aux vols nolisés organisés au début du conflit. Parfois, le Canada est en dernière ligne, parfois en première ligne, ça dépend de la cote que nous avons auprès du pays à ce moment , nuance-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Nasser Najjar espère être le prochain sur la liste des dossiers à être traités pour le parrainage des membres de sa famille. Photo : ben nelms/cbc / Ben Nelms