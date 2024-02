Hydro-Québec érigera une nouvelle ligne de transport à Saint-Damase

Hydro-Québec entre dans la phase d’étude d’un tracé de ligne de transport en lien avec le projet de parc éolien du Canton-MacNider de Saint-Damase du promoteur Algonquin Power en collaboration avec l’Alliance de l’énergie de l’Est.

Ce projet avait été retenu par Hydro-Québec lors des appels d’offres en énergies renouvelables lancés en 2021. Il sera d’une puissance de 122 mégawatts et doit être livré à la fin de l’année 2026.

Pour le raccorder à son réseau, la société d’État doit construire une ligne de transport d’électricité entre le poste de transformation du futur parc éolien et Métis-sur-Mer. La ligne à l’étude sera de 230 kilovolts (kV) et fera environ 7,5 kilomètres.

Ouvrir en mode plein écran Le tracé de la ligne de 230 kV est identifié en jaune sur la carte. Photo : Gracieuseté d'Hydro-Québec

Hydro-Québec a la responsabilité d’intégrer l’énergie produite par le parc éolien à son réseau de transport , explique la conseillère en relation avec le milieu et porte-parole pour Hydro-Québec, Ariane Doucet-Michaud.

Le tracé proposé actuellement longerait la ligne de transport de 120 kV déjà en place, qui est situé surtout sur le territoire de Métis-sur-Mer.

La ligne à 120 kV est déjà à une certaine capacité et elle pourrait prendre une certaine partie de la production, mais pas les 120 mW qui vont être produits. Il faut aller se brancher à notre réseau de 230 kV à proximité, donc construire une nouvelle ligne , précise-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Ariane Doucet-Michaud est conseillère en relation avec le milieu et porte-parole pour Hydro-Québec. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Elle ajoute que la ligne actuelle de 120 kV est névralgique pour le transport d’énergie dans le sud de la Gaspésie et dans la vallée de La Matapédia notamment. C’est vraiment une ligne qu’on ne peut pas se permettre de mettre hors tension le temps de faire des travaux par exemple , soutient Ariane Doucet-Michaud.

La capacité du réseau d’Hydro-Québec étant limitée dans l’est de la province pour ce qui est du transport d’électricité, la porte-parole indique que les puissances des projets acceptés dans les derniers appels d’offres pouvaient être soutenues par le réseau.

L’énergie produite par le projet [du Canton-MacNider] va être intégrée au réseau sans enjeux , affirme Ariane Doucet-Michaud.

Consultation publique

Hydro-Québec a présenté ce tracé à la population en plus de répondre aux questions à ce sujet dans le cadre de consultations qui se sont déroulées mardi à Métis-sur-Mer et mercredi à Saint-Damase.

Ouvrir en mode plein écran La zone à l’étude, d’environ 33 kilomètres carrés, se trouve dans des secteurs boisés et agricoles. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Hydro-Québec précisen que les foyers et terrains touchés par ce projet de ligne de transport ont été rencontrés personnellement.

Le maire de Saint-Damase, Martin Carrier, estime que le développement éolien est le bienvenu dans la communauté. Il indique ne pas avoir eu écho de quelconque opposition de la part des citoyens concernant la ligne de transport.

Les éoliennes sont dans le décor [de Saint-Damase] depuis 2014 et on le sait très bien que pour acheminer l’électricité, ça prend des réseaux et dans le cas de ce gros projet, c’était clair qu’il nous fallait une ligne [à puissance] supérieure , mentionne M. Carrier.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de la municipalité de Saint-Damase, Martin Carrier, rappelle que le parc du Canton MacNider ne sera pas le premier projet éolien à s'ériger sur le territoire du village. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Il rappelle également que le projet du parc du Canton MacNider avait été bien reçu par la population lors de sa présentation.