Les réactions à la décision d’Ottawa de rétablir les visas pour les ressortissants mexicains n’ont pas tardé.

Le président mexicain, Andrés Manuel Lopez Obrador, a qualifié mercredi la décision d’Ottawa d’ approche unilatérale et irrespectueuse .

Maintenant, le Canada est dans la même situation, il veut prendre des mesures contre le Mexique. Nous sommes vraiment désolés, ils sont en négociations pour parvenir à un accord afin que nous puissions contrôler les flux migratoires en provenance du Canada, comme je l'ai toujours fait , a-t-il indiqué.

Et nous avons agi généreusement avec eux, avec le gouvernement du premier ministre Trudeau, mais ils étaient déjà sur le point d'appliquer des mesures unilatérales, maintenant qu'il y a des élections au Mexique , a-t-il déploré.

Au sujet de la rencontre des trois dirigeants nord-américains, M. Obrador a fait savoir qu’il ne serait pas présent au sommet des trois amigos qui doit avoir lieu au Québec en avril.

S'il n'y a pas de traitement respectueux, je ne participe pas. De plus, il ne me reste que sept mois [pour quitter la présidence] et je n'aime pas beaucoup voyager. J'aime voyager ici à Palenque [au Chiapas]; ici, je me sens très bien et en santé. Il y a de très bonnes vibrations , a-t-il déclaré.

Une étape importante

Du côté de Québec, la ministre de l’Immigration, Christine Fréchette, a souligné qu’en 2023 le Québec a accueilli près de la moitié des demandeurs d’asile arrivés au Canada, précisant que 25 % étaient des ressortissants mexicains.

Cette annonce du gouvernement fédéral est la preuve que le Québec arrive à se faire entendre à Ottawa. C’est une étape importante qui vient d’être franchie, mais ça ne réglera pas tout , a-t-elle déclaré.