L’indice de précarité plus élevé dans la région qu’ailleurs au Québec

L’indice de précarité est en hausse au Québec depuis la fin de la pandémie et la situation serait davantage préoccupante en Abitibi-Témiscamingue.

Selon une étude de la Fondation pour l’alphabétisation, 425 000 Québécois et Québécoises se retrouvent ainsi présentement pris dans une spirale de grande vulnérabilité.

D'après l’économiste Pierre Langlois, auteur de l’étude, l’indice de grande vulnérabilité correspond à l’addition de deux phénomènes de pauvreté.

C’est-à-dire quand un individu ou un ménage vit un phénomène de pauvreté sociale, qu’on peut mesurer notamment par la littératie et un enjeu de pauvreté économique, qu’on mesure par le panier de consommation. Lorsqu’un individu ou un ménage est dans cette double situation, il tombe dans le calcul de l’indice de grande vulnérabilité , mentionne M. Langlois.

Il y a une croissance un peu partout au Québec qui s’explique par la poussée de l’inflation. Que ce soit au niveau du logement, de l’alimentation, de l’énergie, du transport, ç’a nécessairement un impact sur la mesure de la pauvreté économique et c’est l'une des raisons pour lesquelles on voit cette hausse depuis 2021.

Davantage préoccupant dans la région

L’étude révèle que la situation est plus préoccupante en Abitibi-Témiscamingue qu’ailleurs au Québec. Alors que la moyenne québécoise s’établit à 6,13 %, les indices de grande vulnérabilité d’Amos, de Rouyn-Noranda et de Val-d’Or sont respectivement de 7,06 %, 6,69 % et 7,09 %.

Publicité

Souvent, ce sont des facteurs démographiques, des enjeux également d’habitation qui peuvent être plus particuliers au niveau des localités , indique Pierre Langlois comme piste d’explication.

Lorsque les taux de vacance pour le logement sont plus bas dans certaines villes, ça crée une pression supplémentaire sur le prix des loyers. Aussi, l’enjeu de la littératie, on a déjà observé qu’il est plus présent en Abitibi, notamment en raison du profil industriel, explique-t-il. Lorsqu’on est dans une région ressource où on a davantage un profil d’emplois qui est lié à des études professionnelles ou des formations spécialisées, c’est sûr que le bilan littératie est affecté.

Une approche personnalisée

Afin d’aider les gens à se sortir de cette spirale de la précarité, Pierre Langlois recommande aux gouvernements de mettre en place une approche personnalisée.

Il faut comprendre que les gens qui se retrouvent dans cette situation de grande vulnérabilité, c’est assez pluriel. Ça peut être des gens qui sont sur l’aide sociale, des gens qui travaillent au salaire minimum ou juste au-dessus et qui n’arrivent pas à atteindre la mesure du panier de consommation. Ça peut être aussi des gens avec des enjeux de santé , énumère-t-il.

M. Langlois souligne notamment l’importance de rendre disponible un plus grand nombre de logements sociaux.

Prenons le cas d’une famille monoparentale qui met 50 % et plus de son revenu pour le logement. Comment on peut penser aujourd’hui que cette mère ou ce père de famille peut prendre le temps nécessaire pour aller faire un cours ou un programme chez Emploi Québec si la question du logement est si prenante sur son budget personnel? , questionne-t-il.

Pierre Langlois évoque également l’importance d’investir dans la prévention des problèmes de littératie et dans les services d’aide et d’accompagnement afin de soutenir les personnes vulnérables dans le rehaussement de leurs compétences.