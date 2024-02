Coupe du Monde : la Colombie-Britannique pourrait mettre la main dans son fonds d’urgence

La Colombie-Britannique pourrait devoir piger dans son fonds de prévoyance pour payer les coûts imprévus liés à la Coupe du monde de soccer, en 2026, selon le budget provincial déposé la semaine dernière.

Ce fonds comprend près de 10 milliards de dollars sur les trois prochaines années. De cette enveloppe, 3,7 milliards sont prévus pour 2026-2027, l’année où la province accueillera sept matchs de la FIFA .

Jusqu’à présent, le premier ministre, David Eby, a affirmé que le fonds d’urgence serait sûrement utilisé pour couvrir les frais liés à la saison des feux de forêt qui risque d’être encore plus active cette année.

Par contre, dans le budget provincial, on peut y lire que le fonds de prévoyance peut être utilisé pour financer des programmes ou des initiatives dont les coûts sont incertains comme la FIFA .

Or, les coûts ont augmenté pour les deux seules villes hôtes canadiennes de la FIFA 2026, Toronto et Vancouver. Les deux villes accueilleront plus de matchs qu’initialement prévu.

Ouvrir en mode plein écran Une équipe de filles jouent au soccer au stade BC Place en attendant de savoir si Vancouver sera l'une des villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA. (16 juin 2022) Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Selon un rapport de la Ville Reine, le coût de l'événement est passé de 300 à 380 millions de dollars.

Publicité

Mais la Colombie-Britannique n’est toujours pas en mesure de dévoiler ses nouvelles estimations. En 2022, les cinq matchs initiaux devaient coûter entre 240 millions et 260 millions de dollars.

La ministre des Finances, Katrine Conroy, dit que son ministère et celui du Tourisme s’activent pour partager les nouveaux coûts liés aux sept matchs de soccer.

Katrine Conroy ne croit pas que les estimations atteignent les milliards de dollars.

Je m’attends à ce que les augmentations des coûts liés aux deux nouveaux matchs de la FIFA soient similaires à ce que Toronto a présenté. Nous nous attendons ainsi à utiliser peu d'argent du fonds de prévoyance.

Dans ses calculs, la province doit également prendre en compte les rénovations de BC Place, le stade dans lequel se joueront les matchs.

Publicité

Malgré l’augmentation des frais, encore inconnue, la Colombie-Britannique croit que la FIFA générera jusqu’à 1 milliard de dollars de revenus.

Qui paiera la facture?

Si la ministre des Finances croit qu’elle utilisera peu d’argent du fonds d’urgence, elle est encore en discussion avec Vancouver pour déterminer comment se ferait le partage de la facture entre la province et la Ville.

Le fédéral n’a pas non plus confirmé combien il paiera. Par contre, selon la politique d’Ottawa, le gouvernement peut assumer jusqu’à 35 % des coûts directement liés à l’événement sportif.

La Colombie-Britannique, elle, s’est engagée à payer jusqu’à 50 % des coûts liés à la FIFA .

Selon Carson Binda, le directeur du bureau provincial de la Fédération canadienne des contribuables, cette situation est inacceptable.

La province et Vancouver doivent être plus transparentes. Les contribuables ont le droit de savoir combien d’argent va être dépensé pour cet événement sportif, précise-t-il.

Pour Carson Binda, cette transparence passe par le dévoilement de tous les contrats avec la FIFA , comme ce qu’a fait Seattle, aux États-Unis. Même Toronto a offert au minimum des estimations , ajoute-t-il.

Chaque dollar du fonds de prévoyance que nous utilisons sur les élites de la FIFA , c’est de l’argent en moins pour de réelles urgences comme les feux et les inondations. La province pourrait même utiliser cet argent pour aider les PME ou réduire les impôts.

Sonia Furstenau, la cheffe du Parti vert et le député de BC United, Peter Milobar, demandent aussi plus de transparence de la part du Nouveau Parti démocratique.

La députée verte ne comprend pas pourquoi la province se donne le droit de se servir dans un fonds prévu pour des urgences alors que les besoins en logement, en santé et en éducation sont énormes.

Le fonds de prévoyance, c'est l'argent du public. [...] On a besoin de logements, de travailleurs de la santé, d'un meilleur système de transports en commun et de plus d'enseignants. [...] Ce n'est pas comme si la FIFA est pauvre.

Et c'est ce contexte économique et social qui fait grincer des dents certains Britanno-Colombiens qui doivent jongler avec le coût de la vie élevé. Par ailleurs, cela est la raison pour laquelle Victoria a décidé de ne pas soutenir la candidature de Vancouver pour les Jeux olympiques de 2030.