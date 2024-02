Soutien psychologique pour les élus municipaux : un besoin en Abitibi-Témiscamingue

Les fonds promis par Québec pour bonifier les services d'aide psychologique aux élus municipaux sont bien accueillis dans la région, même si certains estiment que ces mesures arrivent tardivement.

Il n’y a jamais de points morts en politique municipale. Ce sont des 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 , tonne la préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, qui perçoit d’un bon œil la création d’une ligne téléphonique pour aider les élus municipaux et les membres de leurs familles.

La préfète du Témiscamingue, Claire Bolduc, estime qu'il vaut mieux préparer les élus municipaux à entrer en fonction. (Photo d'archives)

Mme Bolduc juge nécessaire d’accompagner ces derniers, d’autant plus que les élus locaux se retrouvent souvent en première ligne des services aux citoyens

On a vu plusieurs nouveaux-venus dans le monde municipal au cours des huit dernières années, signale-t-elle. On a beaucoup fait la promotion de la place des femmes et des jeunes, mais on a oublié, à quelques égards, de mentionner quelles sont les responsabilités, les obligations et la réalité des élus municipaux.

Signe d'un climat qui se dégrade pour le secteur municipal, la Ville de Val-d'Or a installé des écriteaux pour prévenir l'incivilité. (Photo d'archives)

La politicienne compare la fonction d’un élu à une vocation où il est souvent difficile d’établir des limites, en particulier en contexte de crise, comme lors des récents feux de forêt en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec.

J'ai des élus qui travaillent, qui ont un emploi et qui donnent tous leurs temps libres à leur municipalité. Ils le savaient avant d’arriver, mais ce n’est pas le cas de tous les élus municipaux , fait observer Claire Bolduc.

Un besoin de longue date

Environ 200 kilomètres plus loin, à Malartic, le maire Martin Ferron estime aussi nécessaires les mesures annoncées par Québec. Il croit cependant que ce bon début aurait pu survenir bien plus tôt au regard des besoins existants.

M. Ferron donne l’exemple des années 2015, à l’époque où les activités de la mine Canadian Malartic ébranlaient la paix sociale de la communauté. On était un peu laissés à nous-même , lance-t-il.

Le maire de Malartic, Martin Ferron, aurait aimé avoir accès à des professionnels fournis par le gouvernement à l'époque où il recevait des menaces. (Photo d'archives)

Le plus difficile, c’étaient les menaces. Les menaces d’agression, l’intimidation. J’en ai vécu beaucoup lors de ces années. C’était très difficile. Quand tu te couches le soir et que tu as peur d’être agressé, ce n’est pas agréable. On ne fait pas ce travail-là pour vivre ça.

Près de 800 élus municipaux ont quitté leur poste dans les trois dernières années au Québec. Ce fut notamment le cas de l’ancienne mairesse de Macamic, Lina Lafrenière, qui a admis récemment qu’elle se sentait victime d’intimidation et de harcèlement.