Un premier centre de pickleball intérieur à Lévis

Le centre Pickleball Lévis doit ouvrir ses portes dans la semaine du 18 mars, alors que la conversion d’une ancienne usine de métal de Saint-Romuald est pratiquement terminée.

Le cofondateur de cette initiative a voulu remédier au manque criant d’infrastructures de pickleball en ouvrant cet espace de 17 000 pieds carrés. À l’intérieur, les joueurs doivent se rabattre sur les gymnases d’école avec un plancher de bois, une douzaine de lignes par terre, des filets qui tiennent à peu près , explique Jean Malboeuf.

Un investissement privé de près de deux millions de dollars permettra aux joueurs de disputer des matchs sur la même surface que le US Open [les internationaux des États-Unis] au tennis avec des filets vraiment de haute qualité .

Il y a une grosse demande dans la région de Lévis et le pickleball est le sport qui connaît la plus grande progression d’adeptes depuis les deux dernières années. C’est exponentiel le nombre de joueurs.

Ouvrir en mode plein écran Pickleball Canada estime qu'il y a 350 000 joueurs de pickleball au Canada, selon un sondage Ipsos que l'organisation a commandé fin 2019. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Martin

Selon Jean Malboeuf, l’engouement pour le pickleball s’explique par l’accessibilité de ce sport qui demande davantage de finesse que de puissance. Il n’est pas nécessaire d’être du même calibre pour disputer un match intéressant. Tout le monde peut y trouver son compte et ça remet un certain créneau de la population à bouger.

Publicité

Le centre de Lévis aura aussi un espace de restauration au deuxième étage où seront servis des breuvages alcoolisés ou non. Des baies vitrées permettront d’observer les matchs en cours.

Le projet a aussi reçu une subvention de 22 000 $ de la Ville de Lévis, qui voyait un bénéfice à la rénovation de cet ancien site industriel dans un quartier résidentiel. En instaurant un centre sportif au cœur de la population, c’est structurant, ça revitalise cette portion de Saint-Romuald , soutient Jean Malboeuf.

Le centre Pickleball Lévis sera accessible aux membres comme aux non-membres. Il sera possible de s’inscrire à différentes ligues ou encore de louer un terrain à l'heure.

Un centre pour Québec ?

À Québec aussi, les amateurs de pickleball sont de plus en plus nombreux et les terrains se font rares. Une pétition de 425 signatures a été déposée au conseil municipal à l’été 2022 pour réclamer des espaces exclusifs à la pratique de ce sport.

Jean Malboeuf ne ferme pas la porte à ce que le projet de Lévis fasse des petits, mais il ne veut pas mettre la charrue devant les bœufs.

On va commencer par marcher avant d’essayer de courir. La première étape pour nous qui est importante c’est de livrer le produit, de livrer le bébé. Et ensuite on verra selon l’engouement. On va être ouvert à toutes les opportunités qui se présenteront.

Dans son budget 2024, la Ville de Québec prévoyait des investissements de 17,4 millions de dollars sur 10 ans pour les infrastructures de tennis et de pickleball.