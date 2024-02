Des étudiants collégiaux informés sur les enjeux liés au logement

L'Association générale des étudiantes et des étudiants du Cégep de Chicoutimi (AGEECC) tenait à outiller les jeunes sur les enjeux concernant la location de logement et c’est dans cette optique qu’elle a tenu un salon d’information à ce sujet sur l’heure du diner, mercredi.

Quelques exposants ont tenu un kiosque pour informer les étudiants sur leurs droits en tant que locataires, sur les manières d'être plus écologiques et d'économiser en appartement ou encore sur les mesures de sécurité à prendre chez eux.

Cet événement se tenait pour la première fois entre les murs du Cégep de Chicoutimi.

On veut que les étudiants soient vraiment informés au moment de leur prise de décision et le choix de leur logement et comment ça marche. C’est une initiative qui est vraiment partie du service aux étudiants, de l'association étudiante et du service psychosocial. C’est vraiment une collaboration pour donner le plus d’informations possible aux étudiants et les aider le plus possible , a mentionné la coordonnatrice aux affaires externes de l'association étudiante, Lucia Debeaupte.

Trouver un logement à Saguenay ne se fait pas toujours sans heurts, surtout en pleine pénurie alors que le taux d’inoccupation est de 1,3 % selon les dernières données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

Arrivée récemment dans la région pour étudier en soins infirmiers, l’Ivoirienne Édith Sanogo a vécu une mauvaise expérience en louant un logement à Jonquière.

Je suis venue en décembre et je ne connaissais personne ici. J'ai trouvé un logement à Jonquière, mais malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. J'ai fait à peine un mois là-bas et j'ai dû quitter parce que la pression était trop forte avec mon bailleur ici. Alors je suis partie , a-t-elle raconté à Radio-Canada.

Elle a versé quelques centaines de dollars au propriétaire en février même si elle n'habite plus dans le logement. Comme bien des locataires, elle ne connaît pas tous les rouages du système.

Il y a beaucoup de méconnaissances des droits en matière de bail, qu'est-ce qu'on a le droit? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit? On a eu aussi quelques cas de reprises de logements cette année , a expliqué Chloé Fortin, une bénévole du comité logement du Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec (MÉPACQ).

Un salon nécessaire, selon les étudiants

L'événement a été créé sur fond de crise du logement. L' AGEECC sentait qu'il y avait un besoin d'information et entend répéter ce rendez-vous sur une base annuelle. Édith Sanogo a apprécié et est repartie rassurée.

Ouais, c'est important. Ça peut beaucoup aider sur comment chercher un logement, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de problème. Ça peut aider, oui , a dit l’étudiante.

Comment fonctionnent les baux et les assurances? Comment rendre son logement plus écoresponsable? Ce sont des questions auxquelles les exposants ont pu répondre.

Le Service de sécurité incendie de Saguenay tenait aussi un kiosque pour offrir des conseils de prévention.

